  3. Trump'ın çağrısına karşın AB'nin gündeminde Çin ve Hindistan yaptırımları yok
ABD Başkanı Donald Trump'ın, Avrupa’yı Çin ve Hindistan’ın Rus petrolü alımlarına karşı sert önlemler almaya çağırmasına karşılık AB ülkeleri Çin ve Hindistan’a karşı herhangi bir yaptırım kararı almayı gündemlerine almadı.

Avrupa ülkelerinin Rusya’ya baskı uygulama stratejisinde Çin ve Hindistan’a yaptırım uygulamayı planlamıyor. Reuters’ın AB kaynaklarına dayandırdığı haberde, Avrupa’nın Rus petrolü alımlarında Çin ve Hindistan’a karşı herhangi bir yaptırım kararı almayı olası görmediği belirtildi.

ABD Başkanı Donald Trump, Avrupa’yı Çin ve Hindistan’ın Rus petrolü alımlarına karşı sert önlemler almaya çağırmış, bu kapsamda %100 gümrük tarifesi uygulanması önerisinde bulunmuştu. Trump, böyle bir adımın atılması durumunda ABD’nin de aynı oranda gümrük tarifelerini yürürlüğe koyacağını söylemişti.

Reuters’ın AB kaynaklarına dayandırdığı habere göre Avrupa ülkelerin bu konudaki temkinli bir yaklaşım sergiliyor.

Çin ve Hindistan’ın Rus petrolü alımlarının, mevcut yaptırım rejimlerini aşan bir risk oluşturduğu ancak Avrupa’nın diplomatik ve ekonomik hesaplamaları nedeniyle doğrudan yaptırım uygulamaktan kaçındığı belirtiliyor.

