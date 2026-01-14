  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. Trump'ın damadı Putin'le Moskova'da görüşecek
Takip Et

Trump'ın damadı Putin'le Moskova'da görüşecek

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya ile ilişkileri canlı tutma peşinde. Bloomberg’e göre damadı ve Witkoff, Moskova’da Putin’le görüşmeyi planlıyor.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Trump'ın damadı Putin'le Moskova'da görüşecek
Takip Et

Bloomberg’in konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Beyaz Saray’ın özel temsilcisi Steve Witkoff ile ABD Başkanı Donald Trump’ın damadı Jared Kushner’in, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le görüşmek amacıyla Moskova’ya gitmeyi planladığı öne sürüldü.

Haberde, söz konusu görüşmenin bu ay içinde gerçekleşebileceği belirtilirken, planların henüz kesinleşmediği ve İran’daki karışıklıklar nedeniyle tarihin ertelenebileceği ifade edildi.

İHD İzmir Eş Başkanı Avukat Ali Aydın öldürüldüİHD İzmir Eş Başkanı Avukat Ali Aydın öldürüldüGündem

 

Fransa, Grönland’da konsolosluk açacakFransa, Grönland’da konsolosluk açacakDünya

 