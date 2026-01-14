Trump'ın damadı Putin'le Moskova'da görüşecek
ABD Başkanı Donald Trump, Rusya ile ilişkileri canlı tutma peşinde. Bloomberg’e göre damadı ve Witkoff, Moskova’da Putin’le görüşmeyi planlıyor.
Bloomberg’in konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Beyaz Saray’ın özel temsilcisi Steve Witkoff ile ABD Başkanı Donald Trump’ın damadı Jared Kushner’in, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le görüşmek amacıyla Moskova’ya gitmeyi planladığı öne sürüldü.
Haberde, söz konusu görüşmenin bu ay içinde gerçekleşebileceği belirtilirken, planların henüz kesinleşmediği ve İran’daki karışıklıklar nedeniyle tarihin ertelenebileceği ifade edildi.