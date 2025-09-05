  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. Trump'ın davetinde bir tek Elon Musk yoktu
Takip Et

Trump'ın davetinde bir tek Elon Musk yoktu

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da teknoloji sektörünün önde gelen yöneticilerine ev sahipliği yaparken, akşam yemeğinde Elon Musk'ın yer almaması dikkati çekti.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Trump'ın davetinde bir tek Elon Musk yoktu
Takip Et

Trump, ülkenin önde gelen birçok teknoloji şirketinin üst düzey yöneticilerini Beyaz Saray'daki akşam yemeğinde ağırladı.

Tesla ve SpaceX'in sahibi ve Trump'a yakınlığıyla bilinen Musk, yemekte yer almadı.

Trump, yemekte yaptığı konuşmada, özellikle yapay zeka alanındaki yatırımlardan övgüyle bahsetti ve ABD'nin bu alanda Çin'in önünde olduğunu belirtti.

Yemekte söz alan şirket yöneticileri de Trump'a destekleri ve teknoloji yatırımlarına katkıları nedeniyle teşekkür ederken, yapay zeka alanındaki yeni yatırımlarından da bahsetti.

Daha önce basına kapalı yapılacağı açıklanan programın yemeğe kısa bir süre kala basına açılmasıyla kameralar Trump ile teknoloji liderlerini bir arada görüntüledi.

Dünya
İngiltere Başbakan Yardımcısı Angela Rayner istifa etti
İngiltere Başbakan Yardımcısı Angela Rayner istifa etti
Avrupa Komisyonu, Gazze’deki olayları ilk kez ‘soykırım’ olarak nitelendirdi
Avrupa Komisyonu, Gazze’deki olayları ilk kez ‘soykırım’ olarak nitelendirdi
Japonya’da 102 yaşındaki dağcı, Fuji Dağı zirvesine tırmanarak rekor kırdı
Japonya’da 102 yaşındaki dağcı, Fuji Dağı zirvesine tırmanarak rekor kırdı
Trump "Tanrı beni Amerika için seçti" diyerek "cennete girebilmek için" bağış toplamaya başladı
Trump "Tanrı beni Amerika için seçti" diyerek "cennete girebilmek için" bağış toplamaya başladı
Kremlin: Rusya-Ukrayna müzakere seviyesi yükseltilirse İstanbul formatı devam etmeli
Kremlin: Rusya-Ukrayna müzakere seviyesi yükseltilirse İstanbul formatı devam etmeli
Cerrah bacaklarını kesip sigortayı 27 milyon TL dolandırdı!
Cerrah bacaklarını kesip sigortayı 27 milyon TL dolandırdı!