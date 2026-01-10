Trump'ın demokrat eyaletlere fonların dondurulması kararına mahkeme engeli

The Hill'in haberine göre, Federal Yargıç Arun Subramanian, ABD yönetiminin, California, Colorado, Minnesota, Illinois ve New York eyaletlerine yönelik fonları dondurmasına ilişkin kararını açıkladı.

Buna göre Subramanian, yönetimin yaklaşık 10 milyar dolarlık fon dondurma kararını 14 günlüğüne durdurdu.

Söz konusu karar, fonların dondurulmasından etkilenen eyaletlerin karara karşı açtığı davanın ardından geldi.

Bakanlık, fonları dondurmuştu

ABD Sağlık ve İnsan Hizmetleri Bakanlığı (HHS) 6 Ocak'ta, dolandırıcılık iddiaları üzerine, Demokrat California, Colorado, Minnesota, Illinois ve New York eyaletlerindeki yaklaşık 10 milyar dolarlık Çocuk Bakımı ve Geliştirme, Muhtaç Aileler için Geçici Yardım, Sosyal Hizmetler Blok Hibesi fonlarını dondurmuştu.

Söz konusu eyaletlerin başsavcıları, Trump yönetiminin bu kararına karşı dava açmış, mahkemeden Trump yönetiminden fon dondurma işlemini durdurması ve fonları serbest bırakması talimatı vermesini talep etmişti.

Dondurulan sosyal güvenlik fonları, bu eyaletlerde çocuklara ve düşük gelirli ailelere yardım amacıyla tasarlanan programlar için federal finansman sağlıyor.