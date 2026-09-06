Trump'ın desteklediği Paxton'a milyon dolarlık reklam desteği

Teksas'taki Senato yarışı, ABD Başkanı Donald Trump'ın desteklediği Cumhuriyetçi Ken Paxton ile Demokrat James Talarico arasında sürerken seçim kampanyasına yeni bir finansal destek geldi.Trump'ın süper PAC'i MAGA Inc., Paxton lehine ve Talarico aleyhine toplam 10 milyon dolarlık reklam harcaması yapacağını açıkladı. Federal Seçim Komisyonu'na yapılan bildirime göre bütçenin yarısı, yani 5 milyon dolar, Paxton'ı destekleyen reklamlara ayrılacak. Diğer 5 milyon dolar ise Talarico'ya karşı hazırlanan reklam kampanyasında kullanılacak. Reklamların internete bağlı cihazlarda yayınlanan televizyon içerikleri ile dijital platformlarda gösterilmesi planlanıyor.

MAGA Inc.'in kasasında 403 milyon dolardan fazla para var

MAGA Inc., temmuz ayının sonu itibarıyla 403 milyon dolardan fazla mali kaynağa sahipti. Ancak bazı Cumhuriyetçiler, grubun Kongre'de Cumhuriyetçi çoğunluğun korunmasına katkı sağlamak için yeterli harcama yapmadığından rahatsızlık duyuyor. Grup, bu seçim döneminde daha önce birkaç Temsilciler Meclisi yarışına yönelik harcamalar yapmıştı. Geçen ay ise Güney Carolina'daki Senatör Darline Graham'ın ön seçim kampanyasını desteklemek amacıyla 800 bin dolardan fazla harcadı.

Paxton ile Talarico arasında büyük finansman farkı

İki adayın kampanya gelirleri arasında dikkat çekici bir fark bulunuyor. Demokrat James Talarico'nun kampanyası yaklaşık 68 milyon dolar toplarken, Ken Paxton'ın kampanyasında bu rakam yaklaşık 9 milyon dolar oldu. MAGA Inc.'in yeni reklam harcaması, Paxton'ın rakibi karşısındaki finansman açığını kapatmasına yardımcı olabilecek önemli bir dış destek olarak öne çıkıyor.

Trump, Paxton'ı ön seçimde destekledi

Donald Trump, Cumhuriyetçi ön seçim sürecinde Ken Paxton'ın uzun süredir görev yapan Senatör John Cornyn karşısındaki adaylığını destekledi. Paxton'ın Teksas başsavcılığı dönemindeki geçmişi ve tartışmalı ön seçim süreci, bazı ulusal Cumhuriyetçi parti kuruluşlarının tepkisini çekti. Trump ise Paxton'ın kıyafetleri üzerinden yapılan sosyal medya şakalarının ardından Cumhuriyetçi adaya destek verdi.

Trump, Paxton'ın görünüşünün ve televizyon röportajlarının herkes tarafından beğenilmeyebileceğini belirtirken, onu ülkenin belki de en iyi başsavcısı olarak nitelendirdi.

Teksas'ta yarış başa baş gidiyor

Teksas'taki Senato yarışı, Demokratların 1994'ten bu yana eyalet çapında seçim kazanamadığı bir siyasi ortamda gerçekleşiyor. Anketlerde James Talarico, Ken Paxton'ın az farkla önünde bulunuyor. Çok sayıda siyasi analiz kuruluşu da yarışı başa baş olarak değerlendiriyor. Bu nedenle kampanyalara aktarılan milyonlarca dolarlık kaynak, seçim yarışında önemli bir unsur haline geliyor.

Cumhuriyetçiler Talarico'yu hedef alıyor

Cumhuriyetçiler, eyalet temsilcisi ve ilahiyat öğrencisi James Talarico'yu Teksas için aşırı solcu bir aday olarak göstermeye çalışıyor. Talarico ise Paxton'ın geçmişine ilişkin suçlamaları gündeme getiriyor.

Demokrat aday, Paxton'a yönelik Montblanc kalemi hırsızlığı suçlaması ile 2023 yılında görevden alma sürecine yol açan görevi kötüye kullanma suçlamalarına dikkat çekiyor. Paxton söz konusu suçlamaları reddetti ve daha sonra Teksas Senatosu tarafından aklandı.

Teksas'taki yarışta adayların kampanya gelirleri arasındaki fark ve MAGA Inc.'in açıkladığı yeni reklam bütçesi, seçim sürecinde finansal desteğin önemini bir kez daha öne çıkardı.