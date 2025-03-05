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Trump'ın dış yardımların durdurulması talebi mahkemece reddedildi

ABD Yüksek Mahkemesi, Başkan Donald Trump'ın Kongre tarafından onaylanan milyarlarca dolarlık dış yardımın durdurulmasına yönelik talebini kabul etmedi. Mahkeme, Trump'ın bu talebine karşı olumsuz bir karar verdi.

Haber Merkezi
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Trump'ın dış yardımların durdurulması talebi mahkemece reddedildi
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ABD Yüksek Mahkemesinin 4'e karşı 5 oyla aldığı kritik karar, Trump'ın federal yönetimi yeniden biçimlendirme çabalarına sekte vurabilecek önemli bir adım olarak görülüyor.

Muhafazakar yargıçların çoğunlukta olduğu mahkeme, aldığı kararda, daha önce Kongre tarafından onaylanmış dış yardımların durdurulması talebini reddederken, Trump yönetiminin konuyu alt mahkemelerde tartışmaya devam edebileceğini belirtti. Kararda, halihazırda dondurulmuş durumdaki dış yardımların ne zaman serbest bırakılması gerektiğine ilişkin bir ifade ise yer almadı.

Trump, milyarlarca dolarlık dış yardımı askıya almıştı

ABD Başkanı Trump, 20 Ocak'ta göreve geldikten sonra Dışişleri Bakanlığı ile ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı'nın (USAID) milyarlarca dolarlık dış yardımlarını askıya almıştı.

Bunun üzerine, küresel sağlık ve diğer programlar için bu fonlara ihtiyaç duyan bazı sivil toplum örgütleri, Trump yönetimine karşı dava açmıştı.

Söz konusu gruplar, Kongre'nin hükümet harcamalarını kontrol etme yetkisini Trump yönetiminin gasp ettiğini ve kurumların nasıl karar alacağını belirleyen federal yasaları ihlal ettiğini ileri sürmüştü.

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