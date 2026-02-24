Trump'ın ek vergilerine ilk dava: FedEx, tam iade istedi!

ABD Yüksek Mahkemesi, Başkan Donald Trump’ın belirli ithalat kalemlerine yönelik uyguladığı ek gümrük vergilerini hukuka aykırı buldu. Kararda, yürütme yetkisinin sınırlarına vurgu yapılırken, söz konusu tarifelerin yasal dayanağının yeterli olmadığı belirtildi.

Mahkeme, vergilerin iptaline hükmetti ancak bugüne kadar tahsil edilen tutarların nasıl iade edileceğine ilişkin süreci alt mahkemelere bıraktı. Bu durum, şirketlerin bireysel dava açmasının önünü açtı.

İlk adım FedEx’ten geldi

FedEx, New York’taki ABD Uluslararası Ticaret Mahkemesi nezdinde açtığı davada, iptal edilen tarifeler kapsamında ödediği tüm vergilerin eksiksiz şekilde geri ödenmesini talep etti.

Şirket başvurusunda, hukuka aykırı olduğu tespit edilen tarifeler nedeniyle önemli mali yük oluştuğunu savundu. Talep edilen toplam tutar kamuoyuyla paylaşılmadı ancak sektör kaynakları, söz konusu vergilerin büyük ölçekli ithalat yapan şirketler için ciddi maliyet yarattığını belirtiyor.

Kararın ekonomik etkisi büyük olabilir

Uzmanlara göre mahkemenin iptal kararı, yalnızca FedEx’i değil, aynı dönemde benzer tarifelere maruz kalan çok sayıda küresel şirketi ilgilendiriyor. FedEx’in açtığı dava, emsal niteliği taşıyabilir ve benzer iade taleplerinin artmasına yol açabilir.

Eğer mahkemeler geri ödeme yönünde karar verirse, ABD hazinesinden milyarlarca dolarlık iade süreci gündeme gelebilir. Bu da kararı yalnızca hukuki değil, aynı zamanda mali ve siyasi açıdan da kritik hale getiriyor.

Süreç nasıl işleyecek?

Yüksek Mahkeme iptal kararını vermiş olsa da, iade süreci otomatik işlemiyor. Şirketlerin tek tek dava açarak hak talebinde bulunması gerekiyor.

FedEx’in başvurusu bu açıdan ilk somut adım olarak değerlendiriliyor.

Önümüzdeki dönemde diğer büyük ithalatçı şirketlerin de benzer davalar açması bekleniyor. Sürecin aylar hatta yıllar sürebileceği ifade ediliyor.