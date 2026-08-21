Trump'ın 'ekonomik çıkartması' İran'a ne kadar zarar verebilir?

Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a karşı hızlı bir zafer sözü vermesinden yaklaşık altı ay sonra, çatışma bir çıkmaza girmiş gibi görünüyor ve askeri bir zafer veya müzakere yoluyla çözüm olasılığı giderek azalıyor.

Çıkmazı aşmak için Trump, İran'la iş yapan herhangi bir ülkenin "çok ağır" ekonomik sonuçlarla karşılaşacağı bir "ekonomik çıkartma günü" ilan etti.

Ancak İran uzun süredir yaptırımlarla karşı karşıya ve çatışma uzadıkça acıya katlanma isteği ve muazzam ekonomik ve askeri baskıya uyum sağlama kapasitesi gösterdi.

O halde ABD için en önemli soru şu oluyor: Diğer stratejilerin başarısız olduğu yerde, daha fazla yaptırım işe yarayacak mı? Beyaz Saray muhabiri Bernd Debusmann Jr, BBC'ye derledi.

Yeni ABD ekonomik baskı kampanyasının kesin mekanizmaları henüz netleşmedi; Hazine Bakanı Scott Bessent, 24 Ağustos'ta düzenleyeceği basın toplantısında bu mekanizmaları açıklayacağını belirtti.

Ancak Bessent, CNBC'ye verdiği bir röportajda, ABD'nin İran'a can simidi uzattığına inandığı herhangi bir ülkeye -dost veya düşman- karşı harekete geçmeye hazır olduğunu açıkça belirtti.

"Ya bizimlesiniz ya da bize karşısınız" dedi.

"Eğer [İran'la] iş yapmaya, para transferi yapmaya, petrol satın almaya veya deniz yoluyla para transfer etmeye ısrar ederseniz, ABD hazinesi ve ABD hükümeti... size karşı yaptırım uygulamak için tüm gücünü ve kuvvetini kullanacaktır."

Başkan Yardımcısı JD Vance, yaptırımları çatışmanın "yeni bir aşaması" olarak nitelendirmiş ve ekonomik baskının ABD'nin elindeki "en etkili" araç olduğunu belirtmiştir.

Vance "Bize ekonomik baskı uygulamaya çalışacaklar, ancak son birkaç haftadır gerçek şu ki, onlar bizden çok daha fazla baskı hissettiler" dedi.

"Bunu sürdürmeye devam edeceğiz çünkü nihai hedefimize ulaşmanın en iyi yolunun bu olduğunu düşünüyoruz" diye de ekledi.

İran, 1979'da İslam Cumhuriyeti'nin kuruluşundan bu yana ABD'nin önemli yaptırımlarıyla karşı karşıya kaldı.

Birinci Trump yönetiminin, İran'ın nükleer programını sınırlamak amacıyla dünya güçleri ile İran arasında 2015 yılında imzalanan Kapsamlı Ortak Eylem Planı'ndan (JCPOA) çekilmesinin ardından ekonomik baskı kampanyası yoğunlaştı.

Mevcut çatışmada, ABD hükümeti zaten ABD hazinesinin koordine ettiği rejimin finansal akışlarına yönelik yaptırımları ve İran limanlarına karşı deniz ablukasını birleştiren iki yönlü bir ABD ekonomik kampanyası olan Ekonomik Öfke Operasyonu'nu duyurdu.

Washington DC'deki Atlantik Konseyi'nde jeostrateji uzmanı ve eski savunma bakanlığı politika danışmanı Imran Bayoumi, son açıklamanın muhtemelen diğer seçeneklerin Trump'ın istediği sonuçları vermemesinden kaynaklanan artan hayal kırıklığının bir sonucu olduğunu söyledi.

"Bu, ABD'nin bu savaşta neredeyse sıkışıp kaldığının bir göstergesi" dedi.

"Ekonomik baskı uygulama girişimlerinden bir diğeri."

Bayoumi, "Bu, ABD'nin kullandığı araçlardan sadece bir diğeri" diye ekledi.

"Yönetimin askeri veya ekonomik araçlarla ilgili net bir strateji ortaya koyduğunu görmedik. ABD'nin neyi başarmaya çalıştığı sorusu hala cevapsız."

ABD Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi'nde (OFAC) sekiz yıllık deneyime sahip ve ekonomik yaptırımlar konusunda uzman olan Michael Parker, yeni stratejinin muhtemelen İran'la hala ticaret yapan ancak ekonomileri ABD dolarına bağımlı olan üçüncü ülkeleri hedef alarak yaptırımların "ekonomik etki alanını genişletme" çabası olacağını söyledi.

"Şu ana kadar ABD, yabancı finans kuruluşlarına yönelik bu ikincil yaptırımların tehdidini büyük ölçüde yaptırım politikasına uyumu teşvik etmek için kullandı" dedi.

"Ancak bu, ABD dolarıyla bağlantılı olan ve aynı zamanda İran'la da ilişkili olan herhangi bir şeyi hedef almak açısından henüz keşfedilmemiş bir koz, diye ekledi Parker.

Parker örnek olarak, İran'ın yaptırımlardan kaçmasına yardımcı olan veya İran hazinesine para aktaran yabancı finans kuruluşlarını gösterdi.

İran'ın bu adımlara nasıl yanıt vereceği belirsizliğini koruyor, ancak yaptırım uzmanları İran'ın şimdiye kadar yaptırımları aşmak için düzensiz kanallar kullanmada oldukça başarılı olduğunu söylüyor. Örneğin petrol taşıyan "gölge" gemiler veya ABD yaptırımları kapsamına girmeyen yeni ticari alanlar gibi.

Londra Borsası'ndan ihracat kontrolü ve yaptırımlar yöneticisi Muhammed Hammouda, "Sürekli yeni isimler ortaya çıkıyor çünkü İran çok hızlı bir şekilde uyum sağlıyor" dedi. "Hangi yaptırımı uygularsanız uygulayın, onlar yeni bir yol buluyorlar."

Hammouda, "Yaptırımlar kağıt üzerinde kalıyor, ancak asıl zorlu çalışma perde arkasında gerçekleşiyor" diye ekledi.

"Dünya çapında yaptırımları uygulamaya ve ilgili tarafları tespit etmeye çalışan ekipler var, bu yüzden İran'ın da uyum sağlamaya çalışması gerekiyor."

Bu yaptırımların ne kadar etkili olacağı büyük ölçüde, nihayetinde hedef alınacak ülkelerin -ki bunlar arasında Türkiye ve Irak gibi ABD müttefikleri ve Çin de olabilir- nasıl tepki vereceğine bağlı olacak.

Parker "Bunun bir kısmı İran'ın elinde değil" dedi.

"İran'ın yaptırımlardan kaçınma veya bunlardan kurtulma yeteneği büyük ölçüde diğer ülkelerin ve finans kuruluşlarının İran'a resmi bankacılık sistemine erişim izni verme istekliliğine bağlı."

Parker, yaptırımların "güçlülüğünün, hedef ülkelerin Amerikan dış politika hedeflerine uyma istekliliğine bağlı olduğuna" veya ABD doları içeren ticarette potansiyel olarak acı verici yaptırımlarla karşı karşıya kalma ihtimaline bağlı olduğuna inanıyor.

Bazı uzmanlar, bu istekliliğin şu anda mevcut olup olmadığını sorguluyor.

Bayoumi, "Örneğin Çin'in buna razı olacağını pek sanmıyorum" dedi.

"Bu devletlerin hepsi Trump yönetimiyle kendi çıkarlarını dengelemeyi başardı."

"Asıl mesele şu ki, bu sadece bir araç daha" diye ekledi.

"Ancak daha geniş anlamda strateji sorusu ortada duruyor. Bu soru olmadan, bunun uzun vadede bir şeyi değiştireceğinden emin değilim."