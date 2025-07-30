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Trump'ın eski avukatının federal temyiz mahkemesine seçilmesi eleştirilerin odağında!

ABD Başkanı Donald Trump'ın, eski avukatı ve Adalet Bakanlığı çalışanı 44 yaşındaki Emil Bove'un federal temyiz mahkemesine ömür boyu görevle seçilmesi, Demokratların eleştirilerine neden oldu.

Haber Merkezi
AA
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Trump'ın eski avukatının federal temyiz mahkemesine seçilmesi eleştirilerin odağında!
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The Wall Street Journal'ın (WSJ) haberine göre, Trump'ın eski avukatı 44 yaşındaki Bove'un federal temyiz mahkemesine atanmasına ilişkin Senato oylaması, 49'a karşı 50 oyla kabul edildi.

Bove, böylece Delaware, New Jersey ve Pensilvanya'daki davaları denetleyen ABD 3. Daire Temyiz Mahkemesinde görev yapmak üzere seçildi.

 

Emil Bove'un ömür boyu federal temyiz mahkemesinde görev yapacak olması, Demokratların tepkisini çekti.

"Bove hakkında 'etik kaygılar' taşıyoruz"

Demokratlar, Adalet Bakanlığı'nda görev yaptığı dönemde yetkisini kötüye kullandığını öne sürdükleri Bove hakkında "etik kaygılar" taşıdıklarını dile getirdi.

Bove, 18 Mart 2023'te Manhattan Bölge Savcılığı tarafından başlatılan, Trump’ın 2016 başkanlık seçimleri sırasında yetişkin film oyuncusu Stormy Daniels’a yasa dışı “sus payı” ödediği iddiasıyla ilgili soruşturmada, Trump’ın avukatlığını üstlenmişti.

Trump, avukatları Todd Blanche, Emil Bove ve John Sauer'i Adalet Bakanlığında üst düzey görevlere getirmişti.

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