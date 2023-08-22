Trump'ın eski avukatları art arda teslim oluyor

Avukatlarının paylaştığı yazılı açıklamada, Eastman'ın "Bugün hiç açılmaması gereken bir dava için teslim olmaya geldim." ifadesine yer verildi.

Fulton Bölge Hapishanesi'ne giden Eastman'ın burada kayıtları oluşturuldu.

Hakkında 9 suçlama bulunan Eastman için 100 bin dolarlık kefalet bedeli belirlendi.

Dava kapsamında Eastman'dan önce Trump'ın avukatı Sidney Powell için çalışan Scott Hall teslim olmuştu.

Eski ABD Başkanı Trump ise davaya ilişkin mahkemeye ifade vermek üzere 24 Ağustos'ta Atlanta kentine gideceğini duyurmuştu.

Trump'a açılan son dava

Georgia'nın Atlanta kentinde, "eyaletteki 2020 başkanlık seçimi sonuçlarına müdahale girişimi" iddiasını uzun süredir soruşturan Fulton bölgesi savcılarının sundukları deliller ve tanık ifadelerinin ardından Trump'a yeni suçlamalar isnat edilen iddianame 14 Ağustos'ta kamuoyuna açıklanmıştı.

98 sayfalık 41 suçlamanın yer aldığı iddianamede, Trump'a aralarında "bir kamu görevlisinin yeminini bozmaya teşvik", "yalan beyanda bulunmak için komplo kurma" ve "eyaletin yolsuzluk ve şantajla mücadele ile ilgili kanunu ihlal etme" başlıklarının da bulunduğu 13 suç isnat edilmişti.

Trump'ın yanı sıra aralarında eski avukatları Rudy Giuliani ile eski Beyaz Saray Özel Kalem Müdürü Mark Meadows'un da bulunduğu 18 kişiye daha suçlama yöneltilmişti.