Trump’ın Fed yöneticisi Cook’u görevden alma girişimini mahkeme engelledi

ABD Yüksek Mahkemesi, aldığı kararla Başkan Donald Trump’ın Federal Rezerv (Fed) Yönetim Kurulu üyesi Lisa Cook’u hukuki denetim olmaksızın görevden alma girişimini reddetti.

Mahkeme aynı gün aldığı ikinci bir kararda ise Trump’a diğer bağımsız federal kurumlarda görev yapan yetkilileri herhangi bir gerekçe göstermeden görevden alma konusunda geniş yetki tanıdı. Böylece mahkemenin iki ayrı kararı, Trump’ın ikinci başkanlık döneminde yürütme üzerindeki kontrolünü artırma çabalarına ilişkin bölünmüş bir tablo ortaya koydu.

Fed baskısına darbe vurdu

Wall Street Journal’ın haberine göre, mahkeme, Fed davasında 5’e karşı 4 oyla aldığı kararla Trump’ın Fed üzerinde yeniden kontrol kurma girişimine önemli bir darbe vurdu. Trump, Fed’i uzun süredir faiz oranlarını yeterince agresif şekilde düşürmemesi nedeniyle eleştiriyordu.

Buna karşılık Federal Ticaret Komisyonu’nu (FTC) ilgilendiren ayrı davada mahkeme 6’ya karşı 3 oyla başkana, Kongre’nin siyasi baskılardan korumak amacıyla bağımsız yapı verdiği düzenleyici kurumların yöneticilerini görevden alma konusunda geniş hareket alanı tanıdı.

Beklentiler doğrultusunda kararlar

Her iki karar da Baş Yargıç John Roberts tarafından kaleme alındı. Kararlar piyasalarda büyük ölçüde beklenen yöndeydi. Mahkeme son aylarda tüketici koruması, toplu iş sözleşmeleri ve nükleer enerji gibi alanları düzenleyen bağımsız kurumlar üzerindeki başkanlık etkisini artırma eğiliminde olduğunu açık şekilde göstermişti. Ancak yargıçlar, Fed’in siyasi müdahalelere karşı özel korumaya sahip olması gerektiği yönünde de sinyal vermişti.

İlk girişim

Fed Yönetim Kurulu’nun yedi üyesinden biri olan Lisa Cook, 2022 yılında dönemin Başkanı Joe Biden tarafından atanmıştı. Trump ise geçen ağustos ayında Cook’u görevden aldığını açıklamıştı. Bu, ABD Merkez Bankası tarihinde bir başkanın Fed yönetim kurulu üyelerinden birini görevden almaya yönelik ilk girişim olarak kayıtlara geçti.

Trump, Cook’un 2021 yılında mortgage başvurusunda asıl ikamet adresi konusunda yanlış beyanda bulunarak daha avantajlı kredi koşulları elde ettiğini iddia etmişti. Cook ise suçlamaları reddetti. Avukatları, bunun en kötü ihtimalle istemeden yapılmış bir hata olduğunu ve asıl amacın Trump’ın Fed’e kendi çizgisine yakın isimleri getirerek para politikası üzerinde kontrol kurmak olduğunu savundu.

Cook, açtığı davada Trump’ın görevden alma girişiminin federal yasaları ihlal ettiğini belirtti. Söz konusu yasa, başkanın Fed üyelerini yalnızca “haklı neden” bulunması halinde görevden alabileceğini düzenliyor. Alt mahkemeler daha önce Cook lehine geçici kararlar vererek dava sonuçlanana kadar Trump’ın görevden alma işlemini durdurmuştu.

Fed bağımsızlığı

Dava Wall Street tarafından yakından takip ediliyordu. Yatırımcılar uzun yıllardır Fed bağımsızlığını tahvil piyasasının istikrarının temel unsurlarından biri olarak görüyor. Uzmanlara göre, bir başkanın Fed yönetimini istediği gibi değiştirebilmesi ve daha yüksek enflasyona tolerans gösteren politikaları dayatabilmesi ihtimali, yatırımcıların ABD Hazine tahvillerine olan güvenini azaltabilir ve faiz oranlarının yükselmesine yol açabilir.