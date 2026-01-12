Trump’ın Florida konvoyu, şüpheli nesne nedeniyle rota değiştirdi

ABD Başkanı Donald Trump’ın Florida’daki konvoyu, Palm Beach Uluslararası Havalimanı’na giderken “şüpheli nesne” nedeniyle rotasını değiştirmek zorunda kaldı.

Güvenlik taramaları sırasında tespit

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Trump’ın havaalanına varışından önce yapılan güvenlik taramaları sırasında bir şüpheli cisim bulunduğunu açıkladı. Leavitt, nesnenin niteliğine dair bilgi vermedi ve detaylı inceleme yapılması nedeniyle konvoyun güzergahının değiştirildiğini kaydetti.

Standart protokol kapsamında önlem

ABD Gizli Servisi Sözcüsü Anthony Guglielmi, alternatif rotanın tedbir amaçlı oluşturulduğunu ve uygulamanın standart güvenlik protokolü çerçevesinde gerçekleştiğini belirtti.

Mar-a-Lago malikanesinden yerel saatle 18.20’de ayrılan Trump, normalde yaklaşık 10 dakika süren yolculuk için şehir içindeki dolambaçlı yolları tercih etti. Yol boyunca motosikletli polisler konvoy için güvenlik hattı oluştururken, Trump’a eşlik eden araçlar çarpışma riskine karşı dikkatli bir şekilde ilerledi.

Havaalanında ise Air Force One, olağan park yerinin dışında konumlandırıldı ve dış ışıkları kapalı tutuldu.