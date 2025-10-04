Trump'ın Gazze planı için tarih belli oldu! İsrail ve Hamas müzakerelere başlıyor

İsrail medyası, ABD Başkanı Donald Trump’ın sunduğu ve Hamas’ın kısmen kabul ettiği Gazze’de ateşkes anlaşmasının uygulanmasına ilişkin görüşmelerin, yarın Mısır’ın Şarm el-Şeyh kentinde başlamasının beklendiğini, İsrail heyetine İsrail Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer’in başkanlık edeceğini aktardı.

İsrail ile Hamas arasında dolaylı görüşmeler başlıyor

Hamas’ın ABD Başkanı Donald Trump’ın Gazze Şeridi’nde ateşkes sağlanmasına yönelik planının bazı maddelerini kabul etmesi, diğer maddeleri ise kapsamlı müzakerelerle görüşmeye açık olduğunu duyurmasının ardından gözler muhtemel müzakerelere çevrildi. İsrailli Channel 12 televizyonu, İsrail ile Hamas arasında Trump’ın planını hayata geçirmeye yönelik dolaylı görüşmelerin yarın Mısır’da başlayacağını aktardı.

Şarm el-Şeyh’te kritik görüşme

Görüşmelerin büyük ihtimalle Kızıldeniz kıyısındaki Şarm el-Şeyh’te yapılmasının beklendiği ifade edildi. İsrail’in müzakere heyetine Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer’in başkanlık edeceği öne sürüldü.

Steve Witkoff yola çıktı

Ayrıca Trump’ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff’un da Mısır’a doğru yola çıktığı aktarıldı.

"Görüşmeler sorunsuz ilerlerse rehineler birkaç gün içinde serbest bırakılabilir"

Times of Israel gazetesine konuşan İsrailli üst düzey bir yetkili ise Hamas’ın rehineleri serbest bırakmasına ilişkin teknik ayrıntıların tamamlanması için Mısır’da yapılması planlanan görüşmelerin sorunsuz ilerlemesi halinde rehinelerin "birkaç gün içinde" serbest bırakılabileceğini söyledi. İsrailli yetkili, hızla gelişen mevcut durumun Trump ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu arasında "tamamen koordineli" olarak yürütüldüğünü aktardı. Yetkili, Trump’ın Hamas’ın "barışa hazır" olduğuna inandığını, İsrail’e "rehineleri güvenli ve hızlı bir şekilde çıkarabilmek için Gazze’ye yönelik bombardımanları derhal durdurmasını" söylemesinden önce iki liderin dün telefonda görüştüğünü dile getirdi.