Trump'ın Gazze planına ilişkin ülkelerden peş peşe açıklama

ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze planı İsrail tarafından kabul edildi. İsrail Başbakanı Netanyahu planı kabul etti, Hamas'tan gelecek yanıt bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından açıklamada bulunarak Trump'ın çabalarını ve liderliği takdir ettiğini söyledi.

Erdoğan, "Gazze’de akan kanın durması ve ateşkesin sağlanması için ABD Başkanı Sayın Trump’ın gösterdiği çabayı ve liderliği takdir ediyorum. Tarafların kabul edeceği adil ve kalıcı bir barışın tesis edilmesi için Türkiye olarak biz de sürece katkı vermeye devam edeceğiz" dedi.

Bakan Fidan'dan diplomasi trafiği

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından elde edilen bilgilere göre Dışişleri Bakanı Hakan Fidan; Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ve Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi ile bu akşam telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.

Görüşmelerde, ABD Başkanı Trump tarafından açıklanan ateşkes planıyla ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.



Filistin yönetiminden açıklama

Filistin yönetimi, Trump'ın Gazze savaşını bitirme çabalarını memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.

Açıklamada, "İki devletli çözüm temelinde adil barış yolunda ABD ve ortaklarıyla kapsamlı bir anlaşma için işbirliği taahhüdünü yineliyoruz" denildi.

Avrupa ülkelerinden tepkiler: Memnuniyetle karşılıyoruz

İtalya Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada, "Trump'ın barış teklifini memnuniyetle karşılıyoruz, İtalya üzerine düşeni yapmaya hazır" denildi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ise Trump’ın Gazze’deki savaşı sona erdirme ve tüm rehinelerin serbest bırakılmasını sağlama yönündeki taahhüdünü memnuniyetle karşıladığını söyledi. Macron, “İsrail’in bu temelde kararlılıkla hareket etmesini bekliyorum. Hamas’ın, tüm rehineleri derhal serbest bırakmaktan ve bu plana uymaktan başka seçeneği yoktur.” dedi

Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze Şeridi'nde ateşkese varılması amacıyla sunduğu planın korkunç savaşı sona erdirmek için eşsiz bir fırsat sunduğunu ve bunun kaçırılmaması gerektiğini bildirdi.

Hollanda'da geçici hükümetin Başbakanı Dick Schoof, Trump'ın planıyla savaşın sonunun görünür hale geldiğini belirtti. Schoof, "Şimdi Hamas'ın da onay vermesi gerekiyor. Ateşkes, kitlesel insani yardıma güvenli erişim ve tüm rehinelerin serbest bırakılması artık hayati önem taşıyor." ifadesini kullandı. Schoof, "Bu (ateşkes), tek mümkün kalıcı çözüm olan iki devletli çözüme doğru atılacak ciddi bir adım olmalı." değerlendirmesinde bulunarak, bu çözümde Hamas'ın herhangi bir rolü olamayacağını savundu.



Arap ve İslam ülkelerinden plana destek

Suudi Arabistan, Ürdün, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır, Katar ve diğer Arap ve İslam ülkeleri Dışişleri Bakanları ortak bir açıklama yaptı.

Açıklamada, Trump’ın Gazze’deki savaşı sona erdirme çabalarının memnuniyetle karşıladındığını belirttiler.

İslami Cihat: Bölgeyi patlatma reçetesi

İslami Cihat ise ABD-İsrail açıklamasını bölgeyi patlatma reçetesi olarak gördüklerini söyledi.