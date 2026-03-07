ÖZDER ŞEYDA UYANIK

ABD Başkanı Donald Trump, yaptığı her hareketle olay olmayı başarıyor. Dünyanın en büyük ekonomisinin kaptan koltuğunda oturan Trump, 80’lerde Ronald Reagan’ın da kullandığı seçim vaadi olan “Make USA great again” (ABD'yi yeniden büyük yapalım) söylemiyle daha da hırslı bir yol izleyeceğini anlatmıştı.

Göreve geldiği günden bu yana en büyük infial yarattığı hamlesi “gümrük vergi tarifeleri” olan Trump, bir iş insanı olmanın da getirisiyle “ekonomi” odaklı ilerlediğini söylemleriyle de destekliyor.

ABD’nin en büyük rakibi

ABD, 30 trilyon dolarlık ekonomisiyle dünyanın en büyük ekonomilerinde başı çekiyor. ABD’nin ardından 19 trilyon dolarla Çin geliyor. Çin’i de 5 trilyon dolarla Almanya takip ediyor. Japonya, Hindistan, Birleşik Krallık, Fransa, İtalya, Rusya ve Kanada diye sıralama gidiyor.

IMF ve Dünya Bankası’nın verilerine dayanan projeksiyonlara göre, ABD bu liderliği gelecekte sürdüremeyecek gibi görünüyor.

2028 yılına yönelik 2010’da yapılan bir projeksiyonda ABD liderliği Çin’e kaptırıyor.

PWC’nin yine 2009-2010 yıllarında yaptığı bir projeksiyonda da 2025’te Çin’in ABD’yi geçmesi bekleniyordu. 2050’de ise ABD’nin Çin ve Hindistan’ın ardından 3. Sırada gelmesi bekleniyor. Tabloda ilginç olan diğer ülkelerin değişimleri de dikkat çekse de odakta ABD ve Çin bulunuyor.

Trump’ın barış vurgusu

Trump’ın Nobel Barış ödülünü almak istediği bir sır değil. Ayrıca konuşmalarında savaşları bitirmekle övünse de halen süren İsrail-Filistin dramı ya da Rusya-Ukrayna savaşlarında son yakın görünmüyor. Diğer yandan da göreve geldikten sonra Venezuela Başkanı Maduro’nun ABD tarafından bir gece operasyonuyla 2 saat içinde konutundan kaçırılması ve geçen hafta başlayan İran çatışması Trump’ın “barışçıl” tarafını da gösteriyor.

ABD’yi “great” yapmak isteyen Trump’ın gerçek hedefi kim?

Rusya’ya yaptırımların sürmesi, İran ve Venezuela’ya yapılanlarla birlikte gözler bu ülkelerin petrol kaynaklarına ve ticaret ortaklarına çevriliyor.

Venezuela

AA’nın 3 Ocak’ta Maduro’ya yapılan operasyon sonrasındaki haberine göre, Venezuela’nın en büyük petrol müşterisi Çin oluyor.

Venezuela 303 milyar varil kanıtlanmış petrol rezerviyle, dünyanın en büyük petrol rezervine sahip ülkesi konumunda olurken, dünyadaki kanıtlanmış petrol rezervlerinin yüzde 17'si ülkede bulunuyor.

Venezuela ulusal petrol şirketi PDVSA'nın verilerine göre, Venezuela, ABD'nin Aralık 2025'te başlayan askeri blokajının öncesinde kasım ayında günde 952 bin varil petrol ihraç ederken, bunun 778 bin varili Çin'e transfer edildi. Çin'in Venezuela'nın petrol ihracatındaki payı yüzde 81,7'ye kadar ulaştı.

Rusya

Bloomberg tarafından derlenen gemi takip verilerine göre, şubat ayının ilk 18 gününde Rus petrolünün Çin limanlarına teslimatı günde 2,09 milyon varile yükseldi. Bu, ocak ayına göre yaklaşık yüzde 20, aralık ayına göre ise yarı yarıya bir artış anlamına geliyor.

Çin, 2024 yılı verilerine göre petrol ithalatının yüzde 20’sini Rusya’dan yapıyor.

Rusya, İran ve Venezuela, 2024 yılında Çin'in ham petrol ithalatının %33'ünü oluşturuyor. Bu tablo da ABD’nin çatışmaları körüklemesi ya da direkt destek vermesi açısından ilginç bir tablo oluşturuyor.

Trump, Çin ile ticarette ana ortak olarak birlikte mi yol almak istiyor, gerçek bir iş insanı gibi rakibinin kaynaklarını zayıf gördüğü halkalardan mı kesmek istiyor?