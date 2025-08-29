Trump'ın görevden aldığı Cook hakkında yeni suç duyurusu



Bill Pulte, ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Lisa Cook’un gayrimenkul beyanlarıyla ilgili yeni bir suç duyurusunda bulunduklarını duyurdu. Pulte, Cook’un 2021 yılında Massachusetts eyaletinin Cambridge kentinde satın aldığı bir daireyi “ikinci ev” olarak beyan ettiğini, ancak söz konusu mülkün yatırım amacıyla kullanıldığını ileri sürdü.

Mortgage koşulları üzerinden usulsüzlük iddiası

Pulte, bir mülkün “ikinci ev” olarak gösterilmesinin daha düşük peşinat ve avantajlı mortgage faiz oranları elde etmeye olanak sağlayabileceğini belirtti. Yatırım amaçlı gayrimenkullerde ise genellikle daha yüksek peşinat ve faiz oranlarının geçerli olduğuna dikkat çekti.

Önceki suçlamalar yeniden gündemde

Pulte, daha önce de ABD Adalet Bakanlığı’na gönderdiği bir mektupta, Lisa Cook’u Georgia eyaletinin Atlanta kentinde bulunan bir apartman dairesi ile Michigan eyaletinin Ann Arbor kentindeki bir evi aynı anda birincil ikametgahı olarak beyan etmekle suçlamıştı. Bu kapsamda, mortgage başvurularında sahtecilik yapıldığı iddiası öne sürülmüştü.

Trump’tan istifa ve görevden alma açıklamaları

Eski ABD Başkanı Donald Trump, 20 Ağustos’ta sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Pulte’nin suçlamalarını içeren bir haberi yayımlayarak, “Cook hemen istifa etmelidir.” ifadelerini kullandı. Trump, 25 Ağustos’ta ise Lisa Cook’un mortgage sözleşmelerinde yanlış beyanlarda bulunduğu gerekçesiyle görevden alındığını duyurdu.

Yargı süreci başlatıldı

Fed Yönetim Kurulu Üyesi Lisa Cook, görevden alma girişimine karşı yasal yollara başvurdu. Cook, Trump’ın kendisini görevden alma kararına itiraz ederek dava açtı.