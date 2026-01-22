Trump'ın Grönland ısrarı boykota döndü: Danimarkalılar ABD ürünlerini satın almıyor

ABD Başkanı Donald Trump'ın Danimarka'ya bağlı Grönland'ı sahiplenme planları Danimarkalıları kızdırdı. Haftalardır süren tartışmaların yarattığı öfke, ülke çapında örgütlü bir boykot kampanyasına dönüştü.

Danimarka'da ABD'ye karşı düzenlenen protesto gösterilerini, Amerikan mallarını boykot çağrıları izledi. Yaklaşık 6 milyon nüfusa sahip ülkede sosyal medya platformu Facebook'taki boykot hesabının abone sayısı 100 bini geçti.

DW Türkçe'de yer alan habere göre süpermarketlerde hangi ürünün ABD malı olduğunu tespit etmekte zorlananlar için de bir uygulama oluşturuldu.

"ABD'siz" anlamına gelen "UdenUSA" adlı uygulama, müşterilerin market raflarındaki ürünleri telefon ekranında tarayarak menşeini bulmalarını sağlıyor.

Ücretsiz uygulama bir numaraya yükseldi

Uygulama, 21 yaşındaki Danimarkalı Jonas Pipper ve arkadaşı Malthe Hensberg tarafından geliştirildi.

Pipper, pek çok tüketicinin süpermarketlerde Amerikan mallarını boykot etmek istediğini ancak ürünlerin menşei konusunda emin olamadığını belirterek uygulamanın ürünün menşeini göstermenin yanında alternatif

Avrupalı üreticilerle ilgili önerilerde de bulunduğunu kaydetti.

Çarşamba günü itibarıyla UdenUSA, ülkedeki ücretsiz indirilebilen uygulamalar listesinde bir numaraya yükseldi.

ABD ürünlerine yönelik benzer protestolar, Trump yönetiminin geçen yıl Avrupalı ülkelere uyguladığı gümrük vergileriyle tırmanan gerilimde de gözlenmiş, bazı süpermarket zincirleri, Avrupa menşeli ürünlerin daha kolay ayırt edilebilmesi için fiyat etiketlerinin üzerlne yıldız işareti koyma uygulamasına gitmişti.

Boykotun etkisi belirsiz

Ancak boykotun etkisinin ne olacağı belirsiz. Danimarka ekonomisi görece küçük bir ekonomi ve ülkede satılan gıda ürünleri arasında ABD'den ithal edilenlerin sayısı oldukça sınırlı.

Berlin Hür Üniversitesi'nden pazarlama profesörü Sascha Raithel, ülkede önemli miktarda tüketicinin ABD ürünlerini boykot etmesi halinde bile bunun anlamlı bir ekonomik ya da siyasî sonuç doğurmaya yetmeyeceği görüşünde.

Goethe Üniversitesi'nden pazarlama profesörü Jan Landwehr de büyük boykot hareketlerinin, istenmeyen bir şey sadece tehdit aşamasında olmayıp uygulamaya geçirildiğinde ortaya çıktığına işaret etti.

Nürnberg Piyasalarda Karar Alma Süreçleri Enstitüsünden Katharina Gangl da boykot hareketlerinde boykot edilen ürünlerin alternatiflerinin bulunup bulunmamasının da önemli rol oynadığını kaydetti.

Roskilde Üniversitesi'nden Danimarkalı davranış araştırmacısı Pelle Guldborg, tüketicilerin Amerikan gıda ürünlerini boykot etmesini "öfkenin dışa vurumu" olarak nitelendirerek "İnsanlar haberleri görüyor ve kızıyor. Üstüne üstlük şu an söz konusu olan Grönland ve biziz" diye konuştu.