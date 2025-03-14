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Trump'ın ‘Grönland'ı ilhak’ açıklamasına AB'den yanıt: Danimarka'yı destekliyoruz

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu sözcülerinden Anitta Hipper, ABD Başkanı Donald Trump'ın Danimarka'ya bağlı özerk bölge Grönland'ın ilhak edileceğine yönelik sözleri karşısında Kopenhag yönetimine verdiği desteği yineledi.

Haber Merkezi
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Trump'ın ‘Grönland'ı ilhak’ açıklamasına AB'den yanıt: Danimarka'yı destekliyoruz
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ABD Başkanı Donald Trump'ın Danimarka'ya bağlı özerk bölge Grönland'ın ilhak edileceğine yönelik sözlerinin ardından Avrupa Birliği (AB) Komisyonu sözcülerinden Anitta Hipper, Kopenhag yönetimine verdiği desteği yineledi.

 

AB Komisyonu sözcülerinden Anitta Hipper, ABD Başkanı Trump'ın dün NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile basın toplantısında yaptığı Grönland ile ilgili açıklamasına yanıt verdi.

"AB, Danimarka'yı tam olarak desteklemektedir" 

AB'nin başından bu yana net duruş sergilediğini vurgulayan Hipper, "AB, ulusal egemenlik, toprak bütünlüğü ve sınırların ihlal edilemezliği ilkelerini ve Birleşmiş Milletler Şartı'nı savunmaya devam edecektir. Bunlar, evrensel ilkelerdir ve bunları savunmaktan vazgeçmeyeceğiz. Özellikle AB'ye üye bir ülkenin toprak bütünlüğü söz konusuysa AB, Danimarka'yı tam olarak desteklemektedir." diye konuştu.

 Trump: Grönland konusu gerçekleşecek

Trump, dün Grönland'ın ABD tarafından ilhak edilip edilmeyeceğine ilişkin soruya, "Bence bu, gerçekleşecek. Bu konuda bir anlaşma yapmak zorundayız ve Danimarka bunu yapamıyor. Danimarka ile görüşüyoruz. Ulusal güvenliğimiz için buna gerçekten ihtiyacımız var." yanıtını vermişti.

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