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Trump'ın gümrük vergilerine karşı Trudeau'dan "Kanada'yı seçin" çağrısı

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, ABD'nin Kanada'ya yönelik yeni gümrük vergilerini duyurmasının ardından, "Yapabildiğiniz müddetçe Kanada'yı seçin" mesajını paylaşarak vatandaşlarına Kanada'da üretilen malları tercih etmeleri çağrısında bulundu

Haber Merkezi
AA
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Trump'ın gümrük vergilerine karşı Trudeau'dan "Kanada'yı seçin" çağrısı
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Kanada Başbakanı Justin Trudeau, X sosyal medya hesabından "Şimdi Kanada'da üretilen malları seçme zamanı." paylaşımıyla vatandaşlara etiketleri kontrol etmeleri çağrısında bulundu.

Kanada halkının kendi payına düşeni yapması gerektiğini belirten Trudeau, "Yapabildiğiniz müddetçe Kanada'yı seçin." paylaşımını yaptı.

ABD yönetimi, Kanada ve Meksika'dan ithal edilen mallara yüzde 25, Çin'den yapılan ithalata yüzde 10 oranında ek gümrük vergisi getirildiğini duyurmuştu.

Trudeau ise misilleme olarak ABD'den yapılan 155 milyar Kanada doları değerindeki ithalata yüzde 25 gümrük vergisi uygulanacağını, bu tarifelerin 30 milyar Kanada doları değerindeki mallar için salı gününden itibaren, 125 milyar Kanada doları değerindeki mallar için ise 21 gün içinde yürürlüğe gireceğini aktarmıştı.

 

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