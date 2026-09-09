Trump’ın haritası İzlanda’yı ayağa kaldırdı: ABD Büyükelçisi çağrıldı

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Donald Trump, Truth Social hesabından Kuzey Amerika ve çevresindeki bazı ülkeleri Amerikan bayrağıyla kaplanmış şekilde gösteren bir harita yayımladı. Haritada ABD, Kanada, Grönland, İzlanda, Meksika, Orta Amerika ve Karayipler Amerikan bayrağı altında gösterilirken, bölgenin tamamı “Amerika Birleşik Devletleri” olarak etiketlendi. Trump, paylaşımına herhangi bir açıklama eklemedi.

İzlanda’dan Washington’a diplomatik tepki

İzlanda Dışişleri Bakanı Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, paylaşımın ardından ABD'nin İzlanda Büyükelçisi Billy Long’u görüşmeye çağırdı. İzlanda Dışişleri Bakanlığı, Trump’ın paylaşımının kabul edilemez bulunduğunu bildirdi. Gunnarsdóttir, İzlanda’nın egemen, bağımsız ve kendi geleceğine karar veren bir ülke olduğunu vurguladı. Paylaşımın şaka amacı taşıması halinde dahi bunun “kötü bir şaka” olduğunu belirtti.

Başbakan Frostadóttir: “Gülünç”

İzlanda Başbakanı Kristrún Frostadóttir de Trump’ın yayımladığı haritaya tepki gösterdi. Frostadóttir, haritayı “gülünç” olarak nitelendirirken paylaşımın İzlandalılara, Kanadalılara ve Grönlandlılara yönelik bir hakaret olduğunu söyledi.

Başbakan, devletlerin egemenliğiyle alay edilmesinde komik ya da normal bir taraf bulunmadığını ifade etti.

Trump’ın bölge politikası yeniden gündemde

Trump’ın ikinci başkanlık döneminin başlamasından bu yana Grönland, Kanada, Panama ve İzlanda'ya yönelik yaklaşımı bölge ülkelerinde çeşitli diplomatik tepkilere neden oldu. Özellikle Grönland konusunda Trump’ın daha önce yaptığı açıklamalar, ABD ile Danimarka arasındaki ilişkilerde gerilime yol açmıştı.

İzlanda'da da Trump’ın açıklamalarının ardından Avrupa Birliği ile ilişkiler yeniden tartışma konusu olmuştu. Ülkede AB üyelik müzakerelerinin yeniden başlatılması konusunda yapılan referandumda seçmenler müzakerelerin açılmasına karşı oy kullandı.

ABD Büyükelçisi daha önce de tepki çekmişti

ABD’nin İzlanda Büyükelçisi Billy Long, ocak ayında İzlanda’nın “52. eyalet” olabileceği yönündeki şakası nedeniyle de tepki toplamıştı. Bu açıklamanın ardından diplomatik protestolar yaşanmıştı.

Son harita paylaşımıyla birlikte ABD ile İzlanda arasındaki diplomatik gerilim yeniden gündeme geldi.

Danimarka ve Meksika da tepki gösterdi

Trump’ın haritası yalnızca İzlanda’da tepkiye neden olmadı. Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Løkke Rasmussen, haritayı rahatsız edici ve çeşitli açılardan tamamen uygunsuz olarak değerlendirdi. Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum ise ülkesinin hiçbir yabancı devletin kolonisi veya himayesi olmadığını söyledi.