Trump'ın hedefinde bu kez Goldman Sachs CEO'su var



ABD Başkanı Donald Trump bu kez de çok uluslu ABD Bankası Goldman Sachs CEO'sunu sert dille eleştirdi.

Sosyal medya üzerinden Goldman Sachs Group Inc. CEO'su David Solomon'ı yaylım ateşine tutan Trump bankanın kapsamlı gümrük vergisi gündeminin piyasalar ve tüketici maliyetleri üzerindeki etkisi konusunda "kötü bir tahmin" yaptığını savundu.

Trump, "Hem piyasa etkileri hem de gümrük vergileri konusunda uzun zaman önce kötü bir tahminde bulundular ve tıpkı diğer birçok konuda olduğu gibi yanıldılar" dedi.

"David bence DJ'lik yapmaya odaklanmalı"

Solomon'a DJ'lik öneren Trump, "Bence David gidip kendine yeni bir ekonomist bulmalı veya belki de sadece DJ'lik yapmaya odaklanmalı ve büyük bir finans kuruluşunu yönetme zahmetine girmemeli" ifadelerini kullandı.