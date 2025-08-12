  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. Trump'ın hedefinde bu kez Goldman Sachs CEO'su var
Takip Et

Trump'ın hedefinde bu kez Goldman Sachs CEO'su var

ABD Başkanı Donald Trump, Goldman Sachs Group Inc. CEO'su David Solomon'u hedef alarak bankanın kapsamlı gümrük vergileri ve tüketici maliyetleri üzerindeki etkisi konusunda "kötü bir tahminde" bulunduğunu söyledi. Trup "David Solomon ve Goldman Sachs, hak edene hakkını vermeyi reddediyor." dedi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Trump'ın hedefinde bu kez Goldman Sachs CEO'su var
Takip Et


ABD Başkanı Donald Trump bu kez de çok uluslu ABD Bankası Goldman Sachs CEO'sunu sert dille eleştirdi. 

Sosyal medya üzerinden Goldman Sachs Group Inc. CEO'su David Solomon'ı yaylım ateşine tutan Trump bankanın kapsamlı gümrük vergisi gündeminin piyasalar ve tüketici maliyetleri üzerindeki etkisi konusunda "kötü bir tahmin" yaptığını savundu.

Trump, "Hem piyasa etkileri hem de gümrük vergileri konusunda uzun zaman önce kötü bir tahminde bulundular ve tıpkı diğer birçok konuda olduğu gibi yanıldılar" dedi.

Trump'ın hedefinde bu kez Goldman Sachs CEO'su var - Resim : 1

"David bence DJ'lik yapmaya odaklanmalı"

Solomon'a DJ'lik öneren Trump, "Bence David gidip kendine yeni bir ekonomist bulmalı veya belki de sadece DJ'lik yapmaya odaklanmalı ve büyük bir finans kuruluşunu yönetme zahmetine girmemeli" ifadelerini kullandı.

Dünya
Trump-Putin görüşmesine üçüncü bir kişi dahil olmayacak
Trump-Putin görüşmesine üçüncü bir kişi dahil olmayacak
İsviçre'de kavurucu sıcaklar kapıda: Yetkililerden kritik uyarı!
İsviçre'de kavurucu sıcaklar kapıda: Yetkililerden kritik uyarı!
Portekiz'de büyük orman yangınlarını söndürmek için 1700'den fazla itfaiyeci görev alıyor
Portekiz'de büyük orman yangınlarını söndürmek için 1700'den fazla itfaiyeci görev alıyor
Kavurucu sıcaklar Fransa'yı etkisi altına aldı: 14 vilayette kırmızı alarm!
Kavurucu sıcaklar Fransa'yı etkisi altına aldı: 14 vilayette kırmızı alarm!
Fransa'nın Charente vilayetinde çıkan yangında 200 hektardan fazla ormanlık alan zarar gördü
Fransa'nın Charente vilayetinde çıkan yangında 200 hektardan fazla ormanlık alan zarar gördü
Endonezya'da korkutan deprem: Tsunami uyarısı yapıldı
Endonezya'da korkutan deprem: Tsunami uyarısı yapıldı