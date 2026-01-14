Trump'ın hedefinde bu kez savcılar var: 'Etkisiz' olmakla eleştirdiği iddiası

Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin ismini belirtmek istemeyen kaynaklara dayandırdığı haberine göre, ABD'de savcılık ofislerinin başında bulunan savcılar, geçen hafta Beyaz Saray'da düzenlenen sembolik bir fotoğraf çekimi etkinliğine katıldı.

Etkinlik, Fed Başkanı Jerome Powell'ın Haziran 2025'te Fed ofis binalarının yenilenmesini kapsayan çok yıllı bir projeye ilişkin verdiği ifade kapsamında kuruma büyük jüri celpleri göndermesinden hemen önce düzenlendi.

Etkinlikte, ABD Adalet Bakanı Pam Bondi'nin fotoğraf çekimine katılanları tanıtmasının ardından Trump, savcılara yönelik sert eleştirilerde bulundu.

Trump'ın savcıları "etkisiz" olmakla suçladığı ve bu durumun Bondi ile Adalet Bakan Yardımcısı Todd Blanche'ın işlerini yapmasını zorlaştırdığını söylediği iddia edildi.

Etkinlikte bazı savcıları yetki alanlarına göre eleştiren Trump'ın, kendisini ihanete uğramış hissettiğini dile getirdiği öne sürüldü.

Trump'ın, etkinlikte, Adalet Bakanlığı tarafından ipotek dolandırıcılığına karışıp karışmadığı araştırılan California'nın Demokrat Senatörü Adam Schiff hakkında henüz dava açılmamış olmasından da yakındığı belirtildi.

ABD Adalet Bakanlığı yorum talebini Beyaz Saray'a yönlendirdi ancak Beyaz Saray sorulara henüz yanıt vermedi.

Powell, "cezai iddianame tehdidi" aldığını açıklamıştı

Fed Başkanı Jerome Powell, Adalet Bakanlığının Fed'e büyük jüri celbi tebliğ ettiğini duyurmuştu.

Celbin Haziran 2025'te Senatonun Bankacılık Komitesinde verdiği ifadeyle bağlantılı bir "cezai iddianame tehdidi" içerdiğini aktaran Powell, söz konusu ifadesinin kısmen tarihi Fed ofis binalarının yenilenmesini kapsayan çok yıllı bir projeye ilişkin olduğunu anımsatmıştı.

Powell, Fed Başkanı dahil hiç kimsenin hukukun üstünde olmadığını vurgulayarak, "Ancak bu benzeri görülmemiş eylem, yönetimin tehditleri ve süregelen baskısı bağlamında daha geniş bir perspektiften değerlendirilmelidir." ifadesini kullanmıştı.