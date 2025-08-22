Trump’ın hediyelik eşya dükkanı: Sevdiği liderlere favori mekanına götürüyor

MAGA şapkaları, mumlar, kol düğmeleri ve havlular… Beyaz Saray’da bulunan ve sosyal medya kullanıcılarının ‘Hediyelik eşya dükkanı’ olarak tanımladığı alan, ABD Başkanı Donald Trump’ın bugünlerde favori mekanlarından oldu.

Beyaz Saray’a gelen liderler hediyelik eşya dükkanında

Trump Beyaz Saray’a gelen liderleri bu bölüme görüyor. Bu bölümden onlara hediye seçtiriyor. Sosyal medya kullanıcılarına göre, burası ‘MAGA hediyelik eşya dükkanı’.

Trump 2028 şapkasıyla üçüncü dönem adaylığa göz kırptı

Trump’ın bu çok sevdiği yere götürdüğü liderler arasında Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev de vardı. Trump, Aliyev’e 2028 yazılı MAGA şapkasını göstererek üçüncü dönem adaylığa göz kırptı.

Zelenski ve Macron da gezdi

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da Trump’ın hediyelik eşya dükkanını gezdirdiği liderler arasındaydı.

"MAGA şapkası tarihin en çok satan şapkası"

Beyaz Saray sözcüsü, sosyal medyada paylaşılan görüntülerle ilgili olarak MAGA şapkası tarihin en çok satan şapkası. Başkan yabancı devlet adamları ve misafirleri ile mükemmel şapkayı seçmenin keyifli deneyiminden büyük zevk alıyor” dedi. (NTV)