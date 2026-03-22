Trump'ın Hürmüz tehdidine İran'dan 4 maddelik misilleme planı

İran Silahlı Kuvvetlerinin savaşı yürüten birimi Hatemu'l Enbiya Merkez Karargahı, ABD Başkanı Donald Trump’ın, Hürmüz Boğazı'nı açmaması halinde İran'ı enerji santrallerini hedef almakla tehdit etmesinin ardından açıklama yayımladı.

Açıklamada, ABD’nin Orta Doğu’daki ekonomik çıkarlarının tamamen yok edilmesini amaçlayan "büyük cihat için her şeyin hazır" olduğu belirtilerek misillemede izlenecek yola ilişkin şu maddelere yer verildi:

"Hürmüz Boğazı tamamen kapatılacak ve yıkılan enerji santrallerimiz yeniden inşa edilene kadar açılmayacaktır.



Siyonist rejimin tüm elektrik santralleri, enerji altyapısı ve bilgi teknolojisi (BİT) tesisleri geniş çapta hedef alınacaktır.



Bölgede Amerika ortaklığındaki tüm şirketler tamamen yok edilecektir.



Bölgede ABD üssüne ev sahipliği yapan ülkelerin elektrik santralleri meşru hedefimiz olacaktır."

İran’ın savaşı başlatan olmadığına işaret edilen açıklamada, "Ancak düşman enerji santrallerimize zarar verirse, ülkemizi ve halkımızın çıkarlarını savunmak için her şeyi yapacağız. Belirtilen hedeflerin durmaksızın yok edilmesi süreci başlayacak. ABD ile müttefiklerinin bölgedeki enerji, petrol ve sanayi altyapısını yok etme operasyonlarımızın devamını hiçbir şey engelleyemez." ifadeleri kullanıldı.

Hürmüz Boğazı'nın sadece ABD ve İsrail ile bağlantılı "zararlı trafiğe" kapalı olduğu ifade edilen açıklamada, boğazın henüz tamamen kapatılmadığı, İran’ın güvenlik ve çıkarlarının güvence altına alındığı belirli koşullar altında geçişin gerçekleştirilebileceği tekrarlandı.