Trump'ın içinde bulunduğu helikoptere lazer tutan kişi gözaltına alındı

ABD Başkanı Donald Trump'ın içinde bulunduğu sırada başkanlık helikopteri Marine One'a lazer ışığı doğrultan kişi, gözaltına alındı.

Gizli Servis yetkilisi Diego Santiago, imzaladığı yeminli yazılı ifadede, 20 Eylül'de Marine One havadayken başkent Washington'da Beyaz Saray çevresinde devriye gezdiğini, bu sırada Jacob Samuel Winkler adlı kişinin dikkatini çektiğini belirtti.

The Hill'in haberine göre Santiago, kaldırım kenarında kendi kendine konuşan Winkler'ı daha iyi görmek için el feneri tuttuğunu, ardından bu kişinin, önce kendisine sonra da Marine One'a lazer doğrulttuğunu ifade etti.

Olay sırasında Trump’ın helikopterde olduğunu ve ışığın pilotu etkileyerek helikopterin havada çarpışmasına yol açabileceğini belirten Santiago, olayın ardından Winkler’ın gözaltına alındığını kaydetti.

Santiago, gözaltına alındığında Winkler’ın "Donald Trump’tan özür dilemeliyim" sözlerini birkaç kez tekrarladığını ve ifadesinde, "Dur" tabelası dahil birçok şeye lazer ışığı tuttuğunu söylediğini aktardı.

Gizli Servis'ten bir sözcü, yaptığı açıklamada, Winkler'a "hava aracına lazer ışığı doğrultma" suçlaması yöneltildiğini, bu kişinin beş yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya olduğunu söyledi.

Washington DC Bölge Savcısı Jeanine Pirro, Associated Press'e yaptığı açıklamada, "Bu davranış Marine One ve içindeki herkesi tehlikeye atıyor. Bunu yaparsanız tespit edilir ve yasalara göre en ağır şekilde cezalandırılırsınız." ifadesini kullandı.

Federal Havacılık İdaresine (FAA) göre, lazer ışığı doğrultmak, pilotları etkisiz hale getirebileceği gerekçesiyle hava araçları için "ciddi güvenlik tehdidi" olarak nitelendiriliyor.

