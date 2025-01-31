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Trump'ın İçişleri Bakanı adayı Doug Burgum, Senato'dan onay aldı

ABD Başkanı Donald Trump'ın aday gösterdiği North Dakota eski Valisi ve iş insanı Doug Burgum, Senato'da yapılan oylamada onay alarak İçişleri Bakanı oldu.

Haber Merkezi
AA
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Trump'ın İçişleri Bakanı adayı Doug Burgum, Senato'dan onay aldı
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ABD Senatosu'nda yapılan oylamada, Burgum'ın adaylığı 18'e karşı 79 "evet" oyuyla onaylandı.

Burgum, Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü John Ratcliffe, Savunma Bakanı Pete Hegseth ve Hazine Bakanı Scott Bessent'den sonra Senatodan onay alan Trump kabinesi üyesi olarak kayıtlara geçti.

Ulusal güvenlik meseleleri ve ekonomi Burgum'ın öncelikli konuları

North Dakota eski Valisi ve iş insanı Burgum, 16 Ocak'taki onay oturumunda, enerji sektöründeki hakimiyetin, ABD halkının refahının temeli olduğunu vurgulayarak, ulusal güvenlik meseleleri ve ekonominin en önem verdiği iki konu olduğunu belirtmişti.

Eski ABD Başkanı Joe Biden döneminde teşvik edilen yenilenebilir enerji kaynaklarının güvenilirliği konusundaki endişelerini dile getiren Burgum, ABD'nin kömür ve nükleer gibi sürekli çalışabilen kaynaklardan daha fazla enerji üretmesi gerektiğini söylemişti.

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