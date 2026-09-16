Trump’ın İran politikasına Kongre’den yeni darbe: Aynı karar üçüncü kez kabul edildi

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ABD Temsilciler Meclisi, İran’a yönelik savaş konusunda başkanlık yetkilerini sınırlandırmayı amaçlayan kararı üçüncü kez kabul etti. Temsilciler Meclisi’nde yapılan oylamayla, İran savaşıyla ilgili askeri yetkilerin sınırlandırılmasına yönelik karar yeniden gündeme geldi.

Karar üçüncü kez kabul edildi

Temsilciler Meclisi’nin kararı, ABD’nin İran’a yönelik askeri operasyonları konusunda başkanlık makamının yetkilerine ilişkin yeni bir tartışmanın önünü açtı. Meclisin daha önce de kabul ettiği kararın üçüncü kez onaylanması, İran savaşı konusunda Kongre’deki görüş ayrılıklarının sürdüğünü ortaya koydu.

Savaş yetkileri tartışması yeniden gündemde

Oylama, ABD’de başkanın savaş ve askeri operasyonlar konusundaki yetkileri ile Kongre’nin bu süreçteki rolüne ilişkin tartışmaları yeniden gündeme getirdi. Temsilciler Meclisi’nde kabul edilen karar, İran’a yönelik askeri müdahaleler konusunda başkanlık yetkisinin sınırlandırılmasını öngörüyor.

Kararın ardından gözler Kongre’de

Temsilciler Meclisi’nde üçüncü kez kabul edilen kararın ardından süreçte atılacak sonraki adımlar merak konusu oldu. İran savaşı konusunda Kongre ile başkanlık makamı arasındaki yetki tartışmasının, kararın ardından da devam etmesi bekleniyor.