Trump’ın İran'a saldırı yetkilerini sınırlandırma girişimi Senato’dan geçmedi: 49 evet, 50 ret

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ABD Senatosu’nda gerçekleştirilen oturumda, Washington yönetiminin İran’da yaşanan çatışmalara ilişkin askeri yetkilerini sınırlandırmayı amaçlayan yasa tasarısı milletvekillerinin oyuna sunuldu.

Demokrat Senatör Kirsten Gillibrand tarafından hazırlanan ve Başkan Donald Trump’ın İran’a yönelik askeri operasyonlarına ilişkin yetkilerini kısıtlamayı hedefleyen düzenleme, yapılan oylamada 49 "evet" oyuna karşılık 50 "hayır" oyu alarak kabul edilmedi.

Son iki haftadaki ikinci başarısız girişim

Senato’da alınan bu kararla birlikte, son iki hafta içerisinde Başkan Trump’ın İran’a yönelik askeri operasyonlarını durdurmayı amaçlayan ikinci yasa girişimi de başarısızlıkla sonuçlandı.

Oylamada parti çizgisi dışında oylar çıktı

Yapılan oylamada Cumhuriyetçi Parti’den 3 senatör tasarı lehinde oy kullanırken, Demokrat Parti’den 1 senatör ise düzenlemeye karşı çıktı. Sağlık sorunları nedeniyle görevine katılamayan bir senatör ise oylamada yer almadı.