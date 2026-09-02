Trump’ın kararının ardından Apple harekete geçti: Ontario Gölü'nün adını değiştirdi

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Apple, harita uygulamasındaki isimlendirmeyi ABD’deki kullanıcılar için değiştirdi. Güncellemeyle birlikte göl, ABD’de “Amerika Gölü” adıyla gösterilmeye başlandı. Söz konusu değişiklik, ABD Başkanı Donald Trump’ın gölün adının değiştirilmesine yönelik imzaladığı başkanlık kararnamesinin ardından hayata geçirildi.

Apple’dan “Amerika Gölü” hamlesi

Apple, güncellemenin yalnızca ABD’de uygulanacağını bildirdi. Dolayısıyla Kanadalı kullanıcılar “Ontario Gölü” adını görmeye devam edecek. Buna karşılık diğer ülkelerde iki ad birlikte gösterilecek. Böylece uluslararası kullanıcılara bölgesel isim farklılığı aktarılacak.

Kanada’da gölün adı değişmedi

Google daha önce benzer bir değişiklik yapmıştı. Şirket, ABD’deki kullanıcılara “Amerika Gölü” adını göstermeye başladı. Ancak Kanada’daki kullanıcılar için mevcut ad korundu. Dolayısıyla iki teknoloji şirketi de bölgesel gösterim yöntemini benimsedi.

İki ülkenin sınırındaki göl yeniden gündemde

Ontario Gölü, Kuzey Amerika’daki Beş Büyük Göl’den biri olarak biliniyor. Göl, ABD ile Kanada arasındaki sınırda yer alıyor. ABD tarafında New York eyaleti bulunuyor. Kanada tarafında ise Ontario eyaleti yer alıyor.

Trump’ın 27 Ağustos’taki kararı sonrası değişiklik

Donald Trump, isim değişikliğine ilişkin kararnameyi 27 Ağustos’ta imzaladı. Karar, ABD ile Kanada arasındaki ticari gerilimin arttığı dönemde alındı. Ana veri 27 Ağustos tarihli kararname olurken, sonuç dijital haritalarda bölgesel isim değişikliğine gidilmesi oldu.