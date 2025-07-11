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Trump’ın küçülme planı hız kesmiyor! Yeni işten çıkarmalar kapıda

ABD Dışişleri Bakanlığı, Trump’ın federal küçülme politikası kapsamında binlerce çalışanı işten çıkarmaya hazırlanıyor.

Haber Merkezi
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Trump’ın küçülme planı hız kesmiyor! Yeni işten çıkarmalar kapıda
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ABD Dışişleri Bakanlığının, Başkan Donald Trump'ın federal hükümeti küçültme politikası doğrultusunda yakın zamanda toplu işten çıkarma uygulamasına başlayacağı öne sürüldü.

 e-Posta yoluyla işten çıkarma bildirimleri gönderilecek

Washington Post gazetesinin ulaştığı kurum içi yazışmada, Bakanlığın gelecek günlerde çalışanlara e-posta yoluyla işten çıkarma bildirimleri göndermeye başlayacağı belirtildi.

Personele destek verilecek

Yazışmada, kaç çalışanın işten çıkarılacağına dair ayrıntı verilmezken, "görevinden ayrılacak personele destek olmak için her türlü çabanın gösterileceği" ifadesinin yer aldığı iddia edildi.

Marco Rubio onayladı

Bakanlık Sözcüsü Tammy Bruce da dünkü basın toplantısında, kurum içindeki yeniden yapılanma planının ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio tarafından onaylandığını ve uygulama aşamasına doğru yaklaşıldığını belirtmişti.

ABD'nin California eyaletinde bir federal yargıç, haziranın başında Dışişleri Bakanlığının yaklaşık 2 bin çalışanını işten çıkararak kurumda yeniden yapılanmayı hedefleyen planını geçici olarak durdurmuştu.

ABD Yüksek Mahkemesi ise bölge mahkemesinin bu kararını geçersiz sayarak Trump'ın, federal çalışanların sayısını azaltmaya yönelik planının önünü açmıştı.

Trump'ın federal hükümeti yeniden yapılandırma planı

Başkan Trump, göreve geldikten sonra Hükümet Verimlilik Departmanı (DOGE) üzerinden federal kurumlarda çalışan binlerce kişinin işine son vermişti.

Trump'ın federal çalışanların azaltılması yönündeki emrinin etkilediği kurumlar arasında Tarım, Enerji, Çalışma, İçişleri, Dışişleri, Hazine ve Gaziler İşleri bakanlıkları yer alıyor.

Ayrıca Ulusal Bilim Vakfı, Küçük İşletmeler Birliği, Sosyal Güvenlik İdaresi ve Çevre Koruma Ajansı bu kapsamda bulunuyor. 

Özellikle yeni işe başlayanları kapsayan toplu işten çıkarmalar sonucunda ülke genelinde birçok sendika ve kuruluş, Trump hükümetine dava açmıştı.

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