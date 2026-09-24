Trump’ın medya yasağı mahkemeden döndü: CNN, MS NOW ve Politico için yeni karar

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ABD Başkanı Donald Trump, CNN, MS NOW ve Politico muhabirlerinin Beyaz Saray’a girişini yasaklamıştı. Kararın ardından üç medya kuruluşu federal mahkemeye başvurarak uygulamanın kaldırılmasını istedi. Kuruluşlar, yasağın basın ve ifade özgürlüğüne ilişkin anayasal güvenceleri ihlal ettiğini savundu.

Mahkeme yasağı durdurdu

Washington’daki federal mahkemede görülen davada hakim Timothy Kelly, Trump yönetiminin söz konusu medya kuruluşlarının erişimini kesmeden önce gerekli usul güvencelerini sağlamadığına işaret etti. Mahkeme, gazetecilerin Beyaz Saray’a erişiminin engellenmesine ilişkin Trump yönetiminin uygulamasına karşı karar aldı. Böylece CNN, MS NOW ve Politico muhabirlerinin Beyaz Saray’a dönüşünün önü açıldı.

Trump yasağa gerekçe olarak haberleri göstermişti

Trump, yasağı duyurduğu açıklamasında söz konusu medya kuruluşlarının Beyaz Saray yönetimine ilişkin haberlerini eleştirmişti. Trump yönetimi ise mahkemeye sunduğu belgelerde, Beyaz Saray’a erişimin gazeteciler açısından mutlak bir hak olmadığını savundu. Adalet Bakanlığı, bazı alanlara erişimin ulusal güvenlik gerekçeleriyle sınırlandırılabileceğini ileri sürdü.

Medya kuruluşları karara itiraz etmişti

CNN, MS NOW ve Politico tarafından açılan ortak davada, giriş yasağının gazetecilerin görevlerini yerine getirmesini engellediği belirtildi. Kuruluşlar ayrıca uygulamanın, yönetimin hoşuna gitmeyen haberlerin yayımlanmasını caydırabileceğini savundu ve mahkemeden yasağın kaldırılmasını talep etti.

Beyaz Saray erişimi yeniden gündemde

Mahkemenin kararıyla birlikte CNN, MS NOW ve Politico muhabirlerinin Beyaz Saray’daki görevlerine ilişkin erişim tartışması yeni bir aşamaya taşındı. Dava, bir yandan Beyaz Saray’ın gazetecilerin erişimine ilişkin yetkilerini, diğer yandan basın kuruluşlarının haber faaliyetleri nedeniyle erişimlerinin sınırlandırılıp sınırlandırılamayacağı konusunu gündeme getirdi.