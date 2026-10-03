Trump’ın meme coin’i için yeni yarış: Ödül 18 ayar altın saat

Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.

Donald Trump’ın meme coin’ini yöneten şirket, tokenı en fazla elinde bulunduran yatırımcılar için yeni bir etkinlik düzenleyecek. 22 Kasım’da Washington yakınlarındaki Trump National Golf Club’da yapılması planlanan gala yemeğinde Trump da konuşmacı olarak yer alacak. Etkinlikte ayrıca isimleri henüz açıklanmayan üç kişinin bulunacağı belirtildi.

İlk 29 kişiye VIP erişim

Organizasyon kapsamında en fazla 185 token sahibi özel yemeğe davet edilecek. Ancak ek ayrıcalıklar daha sınırlı bir grupla sunulacak. En üst sıralarda yer alan 29 yatırımcı, Trump ve etkinlikte bulunacak isimlerden biriyle VIP resepsiyonuna katılabilecek. İlk dört sıradaki yatırımcılara ise Trump markalı 18 ayar altın saat verilecek.

Sıralama token miktarına göre belirlenecek

Yatırımcıların sıralaması 30 Eylül’de başlayan ve 12 Kasım’da sona erecek dönem üzerinden hesaplanacak. Şirket, yatırımcıları zaman ağırlıklı $TRUMP varlıklarına göre sıralayacak ve sonuçları canlı bir skor tablosuyla takip edecek. VIP avantajlarını elde eden yatırımcıların, 22 Kasım’daki etkinliğe kadar 12 Kasım’da sahip oldukları token miktarını korumaları gerekecek. Bu seviyenin altına inilmesi halinde ek ödüllerin iptal edilebileceği belirtildi.

Meme coin zirvesinden yüzde 97 geride

$TRUMP tokenı haberin yayımlandığı sırada 2,06 dolar seviyesinde işlem görüyor. Token, 19 Ocak 2025'te ulaştığı 75,35 dolarlık zirvenin yaklaşık yüzde 97 altında bulunuyor. Haberde ayrıca haziran ayı sonuna kadar yaklaşık 1 milyon Trump meme coin yatırımcısının toplam 3,81 milyar dolar kaybettiği bildiriliyor.

Daha önce de benzer etkinlik düzenlendi

$TRUMP tokenları daha önce de Trump’ın katıldığı özel etkinliklere erişim amacıyla kullanılmıştı. Nisan ayında düzenlenen yarışmada en fazla 297 token sahibi Palm Beach'teki Mar-a-Lago kulübünde gerçekleştirilen galaya katılmış, ilk 29 sıradaki yatırımcılar ise Trump ile VIP resepsiyonunda buluşmuştu.

Şirket daha önce en fazla tokena sahip yatırımcılara Super Bowl ve Formula 1 Singapur Grand Prix biletleri de sunmuştu. Mayıs 2025’te ise en yüksek token sahipleri için siyah kravat konseptli bir yemek düzenlenmişti.

Etkinlik 22 Kasım’da yapılacak

Yeni gala yemeğinin 22 Kasım’da Trump National Golf Club’da gerçekleştirilmesi planlanıyor. Etkinlikte Trump’ın yanı sıra kimlikleri henüz açıklanmayan üç “efsane”nin yer alacağı belirtilirken, katılımcıların elde edeceği ayrıcalıklar token sahipliği sıralamasına göre belirlenecek.