Trump’ın milyarlık Venezuela petrol anlaşmasının perde arkası!

Donald Trump yönetiminin Venezuela petrol sektörüne yönelik sürpriz hamlesinin detayları ortaya çıktı. Geçtiğimiz mart ayında Trump yönetiminin temsilcisi Mauricio Claver-Carone ile Venezuelalı petrol iş insanı Alejandro Betancourt arasında gerçekleşen bir telefon görüşmesi, devasa bir küresel enerji anlaşmasının ilk adımını oluşturdu.

Görüşmede Claver-Carone, Betancourt’a ABD hükümetini yeni bir iş ortağı olarak kabul edip etmeyeceğini sordu. Bu anlaşmanın şirketindeki payının bir bölümünü ve bağımsızlığını kaybetmesine yol açabileceği, ancak karşılığında geniş yeni petrol rezervlerine erişim sağlayacağı uyarısına Betancourt, “Tamamen varım” yanıtını verdi.

ABD hükümeti yüzde 35 hisseye ortak oldu

Atılan imzaların ardından ABD Başkanı Donald Trump, ABD hükümetinin Betancourt’ın özel şirketi North American Blue Energy Partners’ın (NABEP) yüzde 35 hissesini satın alacağını açıkladı. Anlaşma çerçevesinde Venezuela hükümeti de şirkete 14 yeni petrol sahasının işletme hakkını verecek.

Yapılan bu hamle, NABEP’in kontrolü altında bulunan petrol rezervlerini devasa bir ölçeğe ulaştırarak 65 milyar varile çıkarıyor. Şartlar kapsamında ABD ayrıca, söz konusu petrolün yüzde 20’sini doğrudan maliyet fiyatına satın alma hakkını elde edecek.

İade talepleri, gizli vizeler ve istihbarat ağı

Anlaşmanın odağındaki isim olan Alejandro Betancourt'un geçmişi ise diplomatik ve hukuki hareketliliklerle dolu. İsviçre makamları, yürüttükleri kara para aklama soruşturması kapsamında Betancourt’un gözaltına alınmasını ABD’den talep etmiş, ancak Washington bu talebi yerine getirmemişti. Hatta ABD’nin Londra Konsolosluğu Betancourt’a bir yıllık ve çok girişli vize sağladı. 2025 yılında İngiltere’de iki kez gözaltına alınan Betancourt hakkındaki iade talebini İsviçre makamları mayıs ayında geri çekti.

Geçmişte Venezuela muhalefetine destek veren Betancourt, Maduro’nun yakalanmasından önce de ABD’ye gizli yardımlarda bulundu. Betancourt’un Venezuela’da kurduğu bilgi ağı, yaptırım uygulanan Venezuelalı petrolü kaçırmaya çalışan gemilerin tespiti ve durdurulmasında aktif rol oynadı.

Washington’daki strateji çatışması

Trump’ın masadaki ilk planı, Venezuela’nın devlete ait petrol şirketi PDVSA’dan doğrudan pay almaktı. Ancak Enerji Bakanı Chris Wright, ABD hükümetinin bizzat girmesi yerine büyük petrol şirketlerinin Venezuela petrol sektörüne adım atmasının teşvik edilmesi gerektiğini savundu. Sektör uzmanları ise anlaşmadan önemli miktarda yeni petrol üretiminin başlamasının yıllar alabileceğini ve dev petrol şirketlerinin Betancourt ile ortak yatırım yapma konusunda isteksiz kalabileceğini vurguluyor.

52 yeni sondaj kulesi ve 10 milyar dolarlık peşin ödeme hedefi

Eleştirilere ve zorluklara rağmen Betancourt, yeni girişimi finanse etmek adına dev petrol tüccarlarından 10 milyar dolara kadar peşin ödeme almayı hedefliyor. NABEP, yeni operasyonlar için 52 sondaj kulesi satın aldı veya kiralamak üzere anlaşma sağladı. Bu hamleyle şirketin envanterindeki toplam sondaj kulesi sayısı 65’e yükseldi.

Betancourt, 2023 yılında Florida merkezli Cumhuriyetçi bağışçı ve petrol iş insanı Harry Sargeant ile birlikte Venezuela petrol sektörüne dönüş yapmıştı. Sargeant, geçtiğimiz ay NABEP’teki hissesini 300 milyon dolar karşılığında Betancourt’a devretti. Şirketin mevcut sözleşmesi kapsamındaki tek bir yeni petrol sahasından dahi şu anda günlük yaklaşık 30 bin varil petrol çıkarılıyor. NABEP, önümüzdeki iki yıl içinde kayda değer seviyede yeni üretim rakamlarına ulaşmayı hedefliyor.