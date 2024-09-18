Trump'ın miting yapacağı alanda bomba bulunduğu iddia edildi
İddiaya göre ABD polisi, Cumhuriyetçilerin başkadan adayı Donald Trump'ın miting yapacağı alanın yakınında bomba yüklü bir araç bulunduğunu açıkladı.
ABD eski başkanı Donald Trump ve Kamala Harris'in yarıştığı seçimler öncesi adayların propaganda mitingleri sürüyor.
İddiaya göre ABD Başkan adayı Donald Trump'ın bugün düzenleyeceği New York Long Island mitinginin yapacağı yere yakın park halinde bir araçta patlayıcı bulunduğu bildirildi.
Öte yandan dış kaynaklardan edinilen bilgiye göre ABD polisi, 'bomba tespit köpeği' taşıyan şüphelinin, Trump'ın Long Island mitinginin yakınındaki bir arabada patlayıcı bulunduğuna dair yanlış raporlara yol açtığını ifade etti.