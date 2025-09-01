  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. Trump'ın Netanyahu'ya, "Tüm gücünle Gazze'ye gir ve bitir" dediği iddia edildi
Takip Et

Trump'ın Netanyahu'ya, "Tüm gücünle Gazze'ye gir ve bitir" dediği iddia edildi

İsrail basınının aktardığına göre Başbakan Binyamin Netanyahu, İsrail Kabine toplantısında, "Başkan Trump bana kısmi (esir takası) anlaşmasından çekilmemi söyledi. Tüm gücünle (Gazze'ye) gir ve bitir dedi" açıklamasını yaptı.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Trump'ın Netanyahu'ya, "Tüm gücünle Gazze'ye gir ve bitir" dediği iddia edildi
Takip Et

ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya Hamas'ın kabul ettiği belirtilen kısmi esir takası anlaşmasını reddederek Gazze Şeridi'nde saldırıları yoğunlaştırmasını söylediği iddia edildi.

İ24 televizyonunda yer alan habere göre, dün akşam yapılan güvenlik kabinesi toplantısında İsrail ile Hamas arasında esir takası ve Gazze'de geçici ateşkesi içeren anlaşma önerisi gündeme geldi.

Kabine üyeleriyle Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir arasında zaman zaman gerilime sahne olan toplantıda, Netanyahu kısmi esir takası anlaşmasının gündemlerinde olmadığını söyledi.

Genelkurmay Başkanı Zamir ile Dışişleri Bakanı Gideon Saar'ın da aralarında bulunduğu az sayıda kişi ise kısmi esir takası anlaşmasına desteklerini dile getirdi.

Kabine toplantısında Netanyahu'nun "Başkan Trump bana kısmi (esir takası) anlaşmasından çekilmemi söyledi. Tüm gücünle (Gazze'ye) gir ve bitir dedi" ifadelerini kullandığı aktarıldı.

İsrail basınında dün çıkan haberde, Trump'ın, "Hamas'ı yenilgiye uğratması" yönünde Tel Aviv yönetimine baskı yaptığı, Netanyahu'nun da bu yüzden Gazze kentinin işgali konusunda ısrar ettiği öne sürülmüştü.

Arabulucular Mısır ve Katar, Gazze'de ateşkes ve esir takasıyla ilgili 18 Ağustos'ta sundukları teklifi Hamas'ın kabul ettiğini duyurmuştu.

Netanyahu yönetimi ise bu teklife ilişkin aradan yaklaşık 2 hafta geçmesine rağmen henüz cevabını arabuluculara iletmedi.

New York Times yazdı: ABD, Filistin pasaportu sahiplerine vizeleri askıya aldıNew York Times yazdı: ABD, Filistin pasaportu sahiplerine vizeleri askıya aldıDünya
Netanyahu: Kassam Tugayları'nın Sözcüsü Ebu Ubeyde’yi Gazze'de hedef aldıkNetanyahu: Kassam Tugayları'nın Sözcüsü Ebu Ubeyde’yi Gazze'de hedef aldıkDünya
Dünya
Kremlin'den açıklama: Putin, Trump ve Zelenskiy ile zirve için uzlaşamadı
Putin, Trump ve Zelenskiy ile zirve için uzlaşamadı
Fransa’da ortaokullarda cep telefonu yasağı yürürlüğe girdi
Fransa’da ortaokullarda cep telefonu yasağı yürürlüğe girdi
Zenginlere ‘Taylor Swift 'vergisi' geliyor! ABD’de konut tartışması alevlendi
Zenginlere ‘Taylor Swift 'vergisi' geliyor! ABD’de konut tartışması alevlendi
Polonyalı seyirciler EuroBasket 2025'te İsrail milli marşını yuhaladı
Polonyalı seyirciler EuroBasket 2025'te İsrail milli marşını yuhaladı
Gazze’ye son beş günde girmesi gereken yardımın yalnızca yüzde 15’i ulaştı
Gazze’ye son beş günde girmesi gereken yardımın yalnızca yüzde 15’i ulaştı
Von der Leyen’in uçağına Rus müdahalesi şüphesi! GPS erişimini kaybetmişti
Von der Leyen’in uçağına Rus müdahalesi şüphesi! GPS erişimini kaybetmişti