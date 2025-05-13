Trump’ın Orta Doğu maratonu başladı! İlk Durak Suudi Arabistan!

ABD Başkanı Trump, Orta Doğu turunun ilk durağı Suudi Arabistan’a ulaştı. Suudi Arabistan-ABD Yatırım Forumu’na katılacak olan Trump, Veliaht Prens Muhammed bin Selman ile Kraliyet Divanı’nda görüşecek.

Trump'tan ilk resmi ziyaret

ABD Başkanı Trump'ın ilk resmi devlet ziyareti olan Suudi Arabistan'daki temaslarında kritik ticari anlaşmalara imza atması bekleniyor.

Prens Selman Trump'ı karşıladı

Trump'ı, Riyad’daki Melik Halid Havalimanı'nda Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman karşıladı.

Suudi Arabistan’da diplomasi rüzgârı esecek

Trump'ın ziyaretinde ikili ve bölgesel ölçekteki ticari, siyasi ve askeri meseleler masaya yatırılacak.

Trump-Prens Selman ile görüşmesi dikkatle izlenecek

Suudi Arabistan'daki temaslarında, Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile Suudi Arabistan Kraliyet Divanı'nda görüşmesi kritik önem taşıyor.

ABD basına göre Trump, Suudi Arabistan’dan 1 trilyon dolarlık yatırım çekmeyi planlarken Suudi yönetimi 600 milyar dolarlık yatırım vadediyor.

Ziyaret süresince ABD ve Suudi Arabistan arasında önemli ticari ve silah anlaşmaları yapılması bekleniyor.

Uluslararası meseleler masada olacak

ABD-İran arasındaki nükleer müzakereler, Yemen’deki Husilerin durumu, Gazze’de ateşkesin sağlanması, İsrail'le ilişkiler, Ukrayna-Rusya savaşındaki durum gibi birçok konunun görüşülmesi öngörülüyor.

Trump’ın Orta Doğu Maratonu

ABD Başkanı Donald Trump Orta Doğu turu kapsamında, 13-16 Mayıs tarihlerinde üç ülkeyi kapsayan yoğun programı bulunuyor. Beyaz Saray, Trump'ın Suudi Arabistan, Katar ve BAE'yi ziyaret edeceğini duyurmuştu.