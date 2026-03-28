Trump’ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Witkoff’tan İran’la müzakere sinyali

ABD Başkanı Donald Trump’ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, ABD’nin Florida eyaletinde düzenlenen bir yatırım forumunda ABD’nin İran’a karşı başlattığı savaşla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

"Bu hafta görüşmelerin olacağını düşünüyoruz"

ABD basınında yer alan haberlere göre; İran ile yakında görüşmelerin yapılabileceğini belirten Witkoff, "Bu hafta görüşmelerin olacağını düşünüyoruz. Kesinlikle umutluyuz" dedi.

Mevcut haftayı mı yoksa gelecek haftayı mı kastettiğini belirtmeyen Witkoff, "Bir süredir İranlıların elinde olan 15 maddelik bir anlaşmamız var. Onlardan bir cevap bekliyoruz ve bu her şeyi çözecektir" ifadelerini kullandı.

"İran’la konuşuyoruz"

ABD’nin istediği anlaşmanın İran'ın uranyum zenginleştirme faaliyetlerine son vermesini öngördüğünü aktaran Witkoff, böylece "Orta Doğu'da ikinci bir Kuzey Kore'nin ortaya çıkmayacağını" ifade etti.

Trump’ın İran hükümetinin talebi üzerine enerji tesislerine yönelik saldırıları 10 gün daha ertelediği yönündeki açıklamasına atıfta bulunan Witkoff, "İran için süre uzatımı sağladık. Bunu gerçekten olumlu bir gelişme olarak görüyoruz. İranlılarla müzakere ediyoruz. Müzakere tanımımız onlardan farklı olabilir. Ama onlarla konuşuyoruz" dedi.

Witkoff, İran'ın bazı gemilerin Hürmüz Boğazı'ndan geçmesine izin vermesini "iyi bir işaret" olarak niteleyerek, "Başkan bir barış anlaşması istiyor. Ama baskı olmadan kimseyi masaya oturtamazsınız. Biz bu sorunu diplomatik yollarla çözmeye hazırız" değerlendirmesinde bulundu.