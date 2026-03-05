Trump’ın övgüsü Venezuela’da yeni dönemin işareti mi?

Venezuela’da geçici devlet başkanlığı görevini yürüten Delcy Rodriguez, ABD Başkanı Donald Trump’ın kendisi için kullandığı “Harika bir iş çıkarıyor” ifadesine yanıt verdi. Rodriguez, bu sözleri olumlu bir mesaj olarak gördüğünü belirterek, iki ülke arasında yeni bir diyalog sürecine kapı aralamaya hazır olduklarını duyurdu.

Caracas–Washington hattında yeni sayfa

Rodriguez’in açıklaması, uzun süredir yaptırımlar ve diplomatik gerilimlerle şekillenen Caracas–Washington ilişkilerinde dikkat çekici bir gelişme olarak değerlendiriliyor. Venezuela yönetimi, ABD’nin geçmişte uyguladığı ekonomik baskıların ülke halkı üzerinde ağır sonuçlar doğurduğunu sık sık dile getirirken, bu kez iş birliği vurgusu yapması uluslararası kamuoyunda “yumuşama sinyali” olarak yorumlandı.

Trump’ın övgü dolu sözleri, Venezuela’daki geçici yönetimin uluslararası meşruiyet arayışına destek niteliğinde görülüyor. Rodriguez ise ülkesinin dış politikada daha dengeli bir yaklaşım benimsediğini, ortak çıkarlar doğrultusunda yeni adımlar atmaya istekli olduklarını vurguladı. Bu açıklama, Latin Amerika’daki bölgesel dengeler açısından da önem taşıyor; zira ABD’nin Venezuela ile ilişkilerinde atacağı olası adımlar, bölgedeki diğer ülkelerin tutumlarını da etkileyebilir.

Venezuela’da süregelen ekonomik kriz, halkın günlük yaşamını derinden etkilerken, yönetimin dış ilişkilerde atacağı her adım iç politikada da yakından izleniyor. Rodriguez’in Washington’a yönelik işbirliği mesajı, ülke içinde istikrar arayışına katkı sağlayacak bir fırsat olarak görülüyor.

Önümüzdeki dönemde iki ülke arasında enerji sektörü, ticaret ve siyasi diyalog başlıklarının gündeme gelmesi bekleniyor. Bu gelişme, Venezuela–ABD ilişkilerinin geleceği açısından kritik bir dönemeç olarak değerlendiriliyor.