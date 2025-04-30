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Trump'ın Özel Temsilcisi Witkoff: Putin ikili ilişkileri yeniden yapılandırma fırsatı görüyor

ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in iki ülke arasındaki ilişkilerin yeniden şekillendirilmesi için uzun yıllardır ilk kez bir fırsat gördüğünü açıkladı.

Haber Merkezi
AA
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Trump'ın Özel Temsilcisi Witkoff: Putin ikili ilişkileri yeniden yapılandırma fırsatı görüyor
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Witkoff, bir radyo programında yaptığı açıklamada, Putin ile gerçekleştirdiği görüşmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"Putin ikili ilişkileri yeniden yapılandırma fırsatı görüyor"

Putin ile birden fazla kez toplantı yaptığını ve bu görüşmelerin genelde oldukça uzun sürdüğünü hatırlatan Witkoff, "(Putin) Rusya'nın ABD ile ilişkilerini yeniden yapılandırma fırsatını on yıllardır ilk kez görüyor. Bu durum oldukça açık." ifadelerini kullandı.

Rusya Devlet Başkanı Putin, 11 ve 25 Nisan'da Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'u kabul etmiş, bu görüşmelerde Ukrayna krizinin çözümü ele alınmıştı.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sona erdirme konusunda iyimser ancak gerçekçi olduğunu belirtmişti.

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