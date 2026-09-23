Trump’ın Özel Temsilcisi Witkoff ve damadı Kushner İran heyetiyle görüştü

ABD Başkanı Donald Trump, Latin Amerika ve Karayipler’de güvenlik, sınır kontrolü ve askeri iş birliğini amaçlayan "Amerika Kalkanı" adlı koalisyona taraf ülkeler ile gerçekleştirilen toplantı sırasında bugün Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu marjında İran heyeti ile gerçekleştirilen görüşmeye ilişkin açıklamalarda bulundu.

Toplantının hemen başındaki açıklamasında İran tarafı ile görüşmelere katılanların Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve damadı Jared Kushner olduğunu duyuran Trump, "Bugün büyük bir gündü ve pek çok gelişme yaşandı. Şunu söyleyebilirim, Steve ve Jared, İran anlaşması konusunda ara bulucularla görüştü. En üst düzeyde bir görüşme değildi ama yine de bir adımdı. Pek çok iyi fikir ortaya çıktı ve birçok şey gayet iyi ilerliyor" dedi.



ABD Başkanı Trump, İranlı yetkililerle görüşmeye ilişkin ilk açıklamayı Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile görüşmesi sırasında yapmıştı. Trump, İranlı yetkililerle görüşmenin üç saat sürdüğünü ve oldukça iyi ve verimli geçtiğini açıklamıştı.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio da bugün erken saatlerde yaptığı açıklamada, Trump’ın BM Genel Kurulu marjında İran heyeti ile yapılacak görüşmelere açık olduğunu söylemiş ve İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan’ı kastederek, "Bence başkan onunla da, başka herhangi biriyle de görüşmeye açık" demişti.