Trump'ın planına Türkiye’den ilk tepki! Hakan Fidan: Tartışmaya açılamaz

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile gerçekleştirdiği basın toplantısında "Gazze'yi devralacağız, şehrin imarından ve silahların imhasından sorumlu olacağız" sözleri büyük tepki çekti. Trump'ın Gazze'yi "devralma" planına ilişkin ilk tepki Hakan Fidan’dan geldi.

ABD Başkanı Trump'ın "Gazze'yi devralma" açıklamasını değerlendiren Fidan, Trump'ın planı için "Bu kabul edilemez bir konu. Filistin meselesi zaten bu nedenden başladı. Filistinlilerin Gazze'den çıkarılması tartışmaya açılamaz" dedi.

Hakan Fidan: Filistinlilerin Gazze'den çıkarılması tartışmaya açılamaz

Hakan Fidan şunları söyledi:

"Ateşkes anlaşmasında birinci aşama öyle veya böyle gidiyor. İnsani yardım, çadır ve iş makinelerinin geçişinde sorunlar var. Onları aşmaya çalışıyoruz.

Netanyahu’nun rehineleri aldıktan sonra tekrar Gazze’de savaşı başlatma girişimi olabilir.

Filistinlililerin Gazze’den çıkarılması kabul edilemez bir konu. Filistin meselesi bu nedenden başladı. Filistinlilerin Gazze'den çıkarılması tartışmaya açılamaz."