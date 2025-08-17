  1. Ekonomim
Trump'ın Putin'e verdiği hediye ABD medyasının gündemine oturdu

Rusya ve Ukrayna arasında devam eden savaşın bitmesi için Cuma günü Alaska'da bir araya gelen Putin ve Trump'ın zirvesi somut bir adım atılmayarak sonlanırken, ABD medyası Trump'ın Putin'e vermeyi planladığı hediyenin detayını paylaştı.

Trump'ın Putin'e verdiği hediye ABD medyasının gündemine oturdu
ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cuma günü Alaska'da bir araya gelerek, Rusya-Ukrayna savaşının sonlanması için kritik bir adım attı.

Görüşmeden ve sonrasındaki basın toplantısından henüz somut bir karar çıkmazken, ABD medyası kritik ziyaretle ilgili dikkat çekici bir iddiayı ortaya attı.

ABD medyası, Alaska'daki Hotel Captain Cook isimli oteldeki yazıcıdan kritik etkinliğin bazı detaylarını 3 otel müşterisinin bulduğunu aktardı.

Trump'ın Putin'e verdiği hediye ABD medyasının gündemine oturdu - Resim : 1

Sekiz sayfalık çıktı sayfalarında, daha önce kamuoyuna açıklanmayan bazı detaylar yer aldı.

Zirvedeki oturma düzeni ve daha sonra iptal edilecek olan öğle yemeği menüsü ile birlikte Trump'ın Putin'e vereceği hediyenin de detayları belgelerde yer aldı.

Öğle yemeğinde brendi biber soslu filet mignon ve şampanya soslu salata olduğu görülürken belgelerin diğer sayfasında ise oturma düzeni şeması yer aldı.

Belgelerde Putin'in isminin "POO-tihn" olarak okunması gerektiğinin yazılı olarak ifade ettiği de kaydedilirken Trump'ın Putin'e Amerikan kel kartal masa heykelini hediye etmek istediği de ortaya çıktı.

