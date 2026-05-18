Trump’ın resti ve Pentagon’un harekatı: Orta Doğu’da düğmeye mi basılıyor?

Bölgesel güç dengelerinin şubat ayından bu yana doğrudan sıcak çatışmalarla sarsıldığı Orta Doğu coğrafyası, liderlerin karşılıklı ültimatomları ve sınır hatlarındaki askeri hareketlilikle yeni bir kırılma noktasına doğru ilerliyor. İran kanadından bölge ülkelerine yönelik gelen 'İsrail’in ipiyle kuyuya inmeyin, sabrımızın bir sınırı var' çıkışının ardından, batı ittifakı cephesinde askeri seçenekler gecikmeksizin masaya sürülüyor. ABD Başkanı Donald Trump’ın sosyal medya üzerinden yaptığı ve Tahran’ın çok hızlı hareket etmemesi durumunda ağır bir yıkımla karşı karşıya kalacağını belirttiği sert mesajlar, diplomatik kulislerde bir hamasetten ziyade somut bir askeri hazırlığın net işaretini oluşturuyor. Mevcut askeri tablo da Washington bürokrasisinin kapalı kapılar ardında diplomatik oyalama taktiklerine daha fazla müsamaha göstermeyeceğini ve sahada askeri kartların yeniden dağıtılacağını kesin olarak doğruluyor.

Trump savaşı yeniden mi başlatacak?

Beyaz Saray Durum Odası’nda ulusal güvenlik kurmaylarının katılımıyla gerçekleştirilen üst düzey toplantılarda, masadaki tüm askeri opsiyonlar tek tek masaya yatırılıyor. Yürütülen barış müzakerelerinin tamamen tıkanması ve İran’ın son sunduğu önerilerin Trump tarafından 'tamamen kabul edilemez' olarak nitelendirilmesi, yeni bir operasyon emrinin an meselesi olduğunu gösteriyor. Trump’ın 'İran için saat işliyor, hızlı hareket etmezlerse geriye onlardan hiçbir şey kalmayacak' şeklindeki son çıkışı, aslında çoktan planlanmış koordineli bir hava operasyonunun kamuoyuna yönelik ilk sinyali niteliğindedir. Washington’daki askeri planlamacılar, Tahran yönetiminin masadaki şartları kabul etmemesi halinde, Amerikan ordusunun bölgedeki müttefikleriyle birlikte geniş çaplı bir cezalandırma harekatını anında başlatabilecek lojistik kapasiteye sahip olduğunu açıkça biliyor.

Pentagon’un yeni stratejisi: Sahada yeni operasyon hazırlığı

Pentagon, mevcut ateşkes zemininde yaşanabilecek olası bir kırılmaya karşı İran’ın enerji altyapısını ve askeri stratejik noktalarını hedef alan yeni bir harekat planını hazırda tutuyor. Beyaz Saray yetkililerinin de doğruladığı bu hazırlıklar kapsamında, yeni bir askeri müdahalenin Kongre onay süreçlerine takılmaması adına operasyon adının değiştirilmesi de dahil olmak üzere pek çok bürokratik formül üzerinde çalışılıyor. İstihbarat birimlerinin, İran’ın askeri altyapısını ve füze rampalarını yeniden aktif pozisyonda tuttuğunu saptaması, Pentagon’un bu kez 'kesin ve kalıcı tasfiye' hedefleyen daha ağır bir askeri konsepti masaya koymasını kaçınılmaz kılıyor. Şu anda Basra Körfezi ve çevresinde konuşlu uçak gemisi filoları ile bölgeye konuşlandırılması planlanan ek kara birlikleri, Beyaz Saray’dan gelecek nihai harekat emri için en yüksek teyakkuz seviyesinde bekleyişini sürdürüyor.

Netanyahu’nun kırmızı çizgisi: Tasfiye şartı

Krizin sahadaki en sıcak cephesini yöneten İsrail kanadı ise nükleer altyapı ve stratejik stoklar tamamen ortadan kaldırılmadan silahların susmayacağını net bir dille dünyaya ilan ediyor. Başbakan Binyamin Netanyahu, İran ile yürütülen varoluşsal mücadelenin kesinlikle sona ermediğini ve ordunun harekat kabiliyetinin en üst perdeden devam edeceğini her fırsatta vurguluyor. Tel Aviv hükümetinin güvenlik konseyi kararlarına dayandırılan bu stratejik pozisyon, İran’ın elinde bulundurduğu tüm uranyum zenginleştirme tesislerinin tamamen lağvedilmesini ve mevcut nükleer materyal stoklarının uluslararası denetim altında imha edilmesini şart koşuyor. Karşılıklı olarak restlerin büyüdüğü ve Hürmüz Boğazı üzerindeki deniz kontrolü mücadelesi nedeniyle diplomatik manevra alanının neredeyse tamamen yok olduğu bu süreçte, tarafların önümüzdeki günlerde atacağı somut askeri adımlar bölgenin yeni bir sıcak çatışma sarmalına girip girmeyeceğini doğrudan tayin edecek gücü barındırıyor.