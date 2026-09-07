Trump’ın saçına ne oldu? Yeni görüntüsü sosyal medyayı karıştırdı

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Air Force One’dan inerken dikkat çeken değişiklik

Trump, cuma günü Air Force One ile New Jersey’ye giderken görüntülendi. Reuters fotoğrafçısı Eric Lee tarafından çekilen karelerde, 80 yaşındaki ABD Başkanı’nın saçlarının alışılmış altın sarısı renginden çok daha koyu göründüğü fark edildi.

Trump’ın Morristown kentindeki görüntüleri kısa sürede sosyal medyada paylaşılırken, saç rengindeki değişimin nedeni merak konusu oldu.

Saçlarını boyattı mı?

İngiliz Independent gazetesi de Trump’ın saçlarının normalden belirgin biçimde koyu göründüğüne dikkat çekti. Ancak bu değişimin gerçekten bir saç boyasından mı kaynaklandığı, yoksa ışık, çekim açısı ya da görüntü koşullarının mı etkili olduğu bilinmiyor.

Trump’ın saçlarını boyatıp boyatmadığı konusunda Beyaz Saray’dan da henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Kırmızı şapka yeni görünümü gizledi

Trump, ertesi gün Fox News sunucusu Bret Baier ve beraberindeki kişilerle golf oynarken görüntülendi. Ancak Trump’ın üzerinde “Trump was right about everything” yazılı kırmızı bir şapka bulunması, saç rengindeki değişikliğin devam edip etmediğinin anlaşılmasını engelledi.

Böylece Trump’ın yeni saç görünümünün kalıcı olup olmadığı da belirsizliğini korudu.

Trump’ın saç modeli daha önce de değişmişti

Trump’ın yıllardır neredeyse değişmeden kullandığı saç modeli geçmişte de zaman zaman farklı görünümlerle gündeme gelmişti.

ABD Başkanı, 2019 yılında Virginia’da bir kilise ziyaretinde saçlarını geriye doğru taradığı farklı bir modelle görüntülenmişti. Ancak Trump kısa süre sonra alışılmış saç stiline geri dönmüştü.

Saçları başkanlıktan önce de gündemdi

Trump’ın saçları yalnızca başkanlık döneminde değil, siyasete atılmadan çok önce de kamuoyunun ilgisini çekiyordu. Uzun yıllar boyunca peruk kullandığı yönündeki iddialarla karşı karşıya kalan Trump, bu iddiaları defalarca reddetti.

2016'daki başkanlık kampanyası sırasında katıldığı “The Tonight Show” programında sunucu Jimmy Fallon’ın saçlarını karıştırmasına izin vermesi de bu konudaki en çok konuşulan anlardan biri olmuştu.

Gerçek neden henüz bilinmiyor

Trump’ın son görüntülerindeki koyu saç renginin gerçek bir değişiklik mi yoksa fotoğraf ve ışık koşullarının yarattığı bir görüntü mü olduğu henüz netleşmedi.

Şimdilik Trump’ın saçlarının gerçekten rengini değiştirip değiştirmediği ve bu görünümün kalıcı olup olmayacağı merak konusu olmaya devam ediyor.