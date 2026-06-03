Trump’ın sağlık durumuna ilişkin tartışmalara Dr. Öz'den yanıt geldi: Sonuçları mükemmel

ABD Başkanı Donald Trump’ın sağlık durumuna ilişkin tartışmalar sürerken, Medicare ve Medicaid Hizmetleri Merkezleri Direktörü Dr. Mehmet Öz’den açıklama geldi.

Beyaz Saray’daki basın toplantısında konuşan Dr. Öz, Trump’ın son 13 ay içinde üçüncü kez sağlık kontrolünden geçmesinin “rutin” olduğunu söyledi. Öz, muayene sonuçlarının iyi olduğunu belirterek, “Bu düzenli bir kontrol. Sonuçlara bakarsanız mükemmel olduğunu görürsünüz” dedi.

Trump’ın son dönemde ayak bileklerinde şişlik ve ellerinde morluklarla görüntülenmesi, sağlık durumuna ilişkin soru işaretlerine yol açmıştı. Beyaz Saray ise Trump’ın doktoru Sean Barbabella tarafından hazırlanan üç sayfalık sağlık notunu kamuoyuyla paylaşmıştı.

Söz konusu belgede, Trump’ta “hafif alt bacak şişliği” ve “iyi huylu” el morarmaları bulunduğu belirtildi. Belgede ayrıca Trump’ın genel sağlık durumunun “mükemmel” olduğu ifade edildi.

Buna rağmen bazı sağlık uzmanları, Trump’ın neden sık sık muayene edildiği, kalp görüntülemesine neden ihtiyaç duyulduğu ve ellerindeki morlukların kaynağı konusunda soru işaretleri bulunduğunu dile getirdi. Trump’ın doktoru Barbabella ise muayenelere ilişkin soruları yanıtlamadı.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt’in doğum izninde olması nedeniyle basın toplantısında soruları yanıtlayan Dr. Öz’e, Trump’ın neden birçok kez doktora gittiği de soruldu. Öz, bu soruya “Sanırım sonuçlardan memnun” yanıtını verdi.

Dr. Öz, Trump’ın enerjik ve zihinsel olarak aktif olduğunu da savundu. Öz, Trump’ın yoğun temposunu sürdürebilmesinin güçlü bir fiziksel dayanıklılığa işaret ettiğini söyledi.

14 Haziran’da 80 yaşına girecek olan Trump, ABD tarihinde en yaşlı başkanlar arasında yer alıyor. Trump yönetimi ise başkanın sağlık durumuna ilişkin eleştiriler karşısında, Trump’ın görevini yerine getirecek durumda olduğunu vurguluyor.