Trump'ın "sınır çarı" Homan: Adams'ın göçmenler konusunda verdiği sözleri takip edeceğim

Homan, sınır güvenliği ve düzensiz göçmenler konusunda girişimlerde bulunmak için geldiği New York'ta, Adams ile katıldığı FOX TV yayınına, belediye başkanının düzensiz göçmenlerle mücadeleye yönelik verdiği sözü hatırlatarak, bu konuda sorumluluk alacağını belirtti.

Homan, yan yana oturduğu Adams’a hitaben, belediye başkanının Rikers Adası’nda göçmenlik kurumlarının faaliyet göstermesine izin verme sözünü yerine getirmemesi halinde ne yapacağını farklı şekilde ifade etti.

"Nefesim ensesinde olacak"

Trump'ın sınırdan sorumlu üst düzey yetkilisi gülümseyerek, "Eğer başaramazsa, New York'a geri döneceğim ve ofisinde kanepede oturmayacağım. Nefesim ensesinde olacak ve 'Nerede vardığımız anlaşma?' diyeceğim." dedi.

Homan'ın "New York'a geldim ve tabi hiçbir şey almadan geri dönmeyecektim." sözlerini Adams gülerek karşıladı.

Adams, Adalet Bakanlığının kendisine yönelik yolsuzluk suçlamalarını düşürme kararına tepki gösteren çok sayıda federal savcının istifa etmesinden bir gün sonra Homan ile ilgili programa katıldı.

Adalet Bakanı Yardımcısı Emil Bove, New York Güney Bölgesi ABD Başsavcı Vekili Danielle R. Sassoon'a, New York Belediye Başkanı Adams hakkındaki yolsuzluk suçlarını, "yasadışı göçle mücadelede yeteneğini olumsuz etkilediği" gerekçesiyle düşürmesini istemişti.

Bove'un talebini "uygunsuz bir teklif" olarak değerlendiren Sassoon, beraberindeki bazı savcılarla istifa etmişti.