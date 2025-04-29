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Trump'ın "sınır çarı" Homan: Garcia'nın sınır dışı edilmesi "hata" olarak nitelendirilemez

ABD Başkanı Donald Trump'ın "sınır çarı" Tom Homan, yönetimin "yanlışlıkla" El Salvador'a sınır dışı ettiği Kilmar Abrego Garcia'nın gönderilmesinin "hata" olarak nitelendirilemeyeceğini belirtti.

Haber Merkezi
AA
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Trump'ın "sınır çarı" Homan: Garcia'nın sınır dışı edilmesi "hata" olarak nitelendirilemez
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Homan, Beyaz Saray'da düzenlenen basın toplantısında, Trump yönetiminin "idari hata" sonucu Garcia'yı sınır dışı ettiğine yönelik eleştirileri reddetti.

Bu olayın bir "hata" olarak nitelendirilemeyeceğini savunan Homan, yönetiminin, El Salvador kökenli MS-13 gibi bazı oluşumları terör örgütü olarak sınıflandırma kararına atıfta bulunarak Garcia'yı "terörist" olarak niteledi.

Garcia'nın sınır dışı edilmesi

Trump yönetimi, hakkındaki mahkeme kararına rağmen 29 yaşındaki El Salvadorlu göçmen Garcia'yı 15 Mart'ta El Salvador'daki Terör Muhafaza Merkezi'ne (CECOT) göndermişti.

Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) tarafından 1 Nisan'da mahkemeye sunulan savunma dosyasında "Garcia, idari bir hata nedeniyle 15 Mart'ta El Salvador'a sınır dışı edildi." ifadesi kullanılmıştı.

Garcia'nın, artık El Salvador hapishanesinde tutulduğu için geri getirilemeyeceği öne sürülmüştü.

Maryland'de federal yargıç Paula Xinis, 4 Nisan'da Garcia'nın sınır dışı edilmesinin yasa dışı olduğuna karar vererek ABD'ye dönmesine hükmetmişti.

Başka bir federal yargıç da 11 Nisan'da Garcia'nın nerede olduğu konusunda derhal bilgi verilmesini ve geri getirilmesini emretmişti.

Öte yandan Trump yönetimi, federal mahkemelerin Garcia'nın ABD'ye geri getirilmesi için karar verme yetkisinin bulunmadığını savunmuştu.

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