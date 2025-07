Trump'ın sıra dışı liderlik stili: Kaos stratejisi mi, kontrolsüzlük mü?

Takip Et

ABD Başkanı Donald Trump’ın en dikkat çeken yönlerinden biri, öngörülemez olması. Sık sık fikir değiştirmesi, çelişkili açıklamaları ve tutarsız davranışlarıyla bilinen Trump, bu özelliklerini özellikle dış politikada stratejik bir avantaja dönüştürdü. İngiliz yayın kuruluşu BBC’nin analizine göre, Trump uluslararası ilişkilerde “Deli Adam Teorisi”ni ustalıkla uygulayan bir lider olarak öne çıkıyor.

Trump, öngörülemezliğini stratejik bir avantaja çevirdi

London School of Economics’ten uluslararası ilişkiler profesörü Peter Trubowitz, Trump’ın dış politikada Richard Nixon’dan bu yana en merkezileşmiş karar alma yapısını kurduğunu ifade ediyor. Trubowitz’e göre, “Bu yapı, siyasi kararları Trump’ın kişisel karakterine, tercihlerine ve ruh haline daha bağımlı hale getirdi.” Trump, öngörülemezliğini stratejik bir avantaja çevirerek adeta bir doktrin haline getirdi. Bu yaklaşım, dış politika ve güvenlik stratejilerini şekillendiriyor, böylece küresel dengeleri etkiliyor.

Trump’ın bu taktiği bilinçli bir şekilde kullandığı ve sonuçlarından memnun olduğu düşünülüyor

Siyaset bilimciler, Trump’ın yaklaşımını “Deli Adam Teorisi” olarak adlandırıyor. Bu teori, bir liderin rakiplerini her an her şeyi yapabileceğine inandırarak taviz vermeye zorlamasını içeriyor. Başarılı uygulandığında, bu strateji bir baskı aracı haline gelebiliyor. Trump’ın bu taktiği bilinçli bir şekilde kullandığı ve sonuçlarından memnun olduğu düşünülüyor. Trubowitz, “Trump’ın çevresindeki birçok kişi, öngörülemezliğin Amerika’nın çıkarlarını maksimize ettiğini düşünüyor. Bu, Trump’ın emlak sektöründeki pazarlık deneyimlerinden çıkardığı bir ders” diyor.

University College London’dan siyaset profesörü Julie Norman da bu görüşe katılarak, Trump’ın öngörülemezlik doktrininin artık bir realite olduğunu vurguluyor. Norman, “Trump’ın ne yapacağı günü gününe kestirilemiyor. Bu, onun her zaman izlediği bir yol oldu” diyor. Ancak uzmanlar, bu stratejinin rakipler üzerinde ne kadar etkili olduğu konusunda soru işaretlerine de dikkat çekiyor.

Trump’ın kriz anlarında halkla bağ kurma çabası

Trump, öngörülemez dış politika hamlelerinin yanı sıra iç meselelerde de sahnede. Eşi Melania Trump ile birlikte sel felaketinden etkilenen Teksas’ı ziyaret eden Trump, hayatını kaybedenlerin aileleriyle bir araya gelerek taziyelerini iletti. İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, Teksas Valisi Greg Abbott ve diğer yerel yetkililerle düzenlediği basın toplantısında, selin nehir yatağını 45 dakika içinde yaklaşık 8 metre yükselttiğini belirtti. Bu ziyaret, Trump’ın kriz anlarında halkla bağ kurma çabasını yansıtıyor.

Trump’ın öngörülemezliği, hem dostları hem de rakipleri için bir muamma olmaya devam ediyor. Bu strateji, kimi zaman kazanç sağlasa da uzun vadeli etkileri tartışma konusu.