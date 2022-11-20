Trump'ın şirketinden Umman'da 4 milyar dolarlık anlaşma

Dar Al Arkan gayrimenkul şirketinden yapılan yazılı açıklamada, Trump Organization ile Umman'da golf sahası, otel ve villalardan oluşan Aida projesi için anlaşma imzalandığı belirtildi.

Anlaşmanın 16 Kasım'da imzalandığı aktarılan açıklamada, "Dar Al Arkan" ve Umman merkezli kalkınma ve turizm şirketi "Omran Group'un" ortaklığında başlatılan Aida projesinin başkent Maskat yakınındaki Yiti bölgesinde yer aldığı ifade edildi.



Maliyeti 4 milyar dolar olacak Aida projesinin, Umman'da 3,5 milyon metrekarelik bir alan üzerine inşa edileceği ve 10 yılda tamamlanmasının planlandığı aktarılan açıklamada, konuyla ilgili daha sonra yeni detayların paylaşılabileceği vurgulandı.