Trump'ın skandal Gazze açıklamalarına tepkiler çığ gibi büyüyor

ABD Başkanı Donald Trump ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun Filistin açıklamaların tepkiler çığ gibi büyüyor. Dünyadan art arda tepkiler geliyor.

Trump'ın Filistin planı tepki çekti

ABD Başkanı Donald Trump'ın, ABD'nin Gazze Şeridi'ni "ele geçirebileceği ve Filistinli nüfusun kalıcı olarak yerlerinden edilebileceği" yönündeki açıklaması, dünya başkentlerinden büyük tepki çekti.

Trump: Gazze'ye sahip olacağız

Trump, "ABD, Gazze Şeridi'ni devralacak ve orada bir iş yapacağız. Oraya sahip olacağız ve sahadaki tüm tehlikeli patlamamış bombaların ve diğer silahların sökülmesinden, yıkılmış binalardan kurtulmaktan sorumlu olacağız." ifadesini kullandı.

Trump ayrıca, Gazze'nin yaşanmaz halde olduğunu, Filistinlilerin burada kalmaları durumunda öleceklerini öne sürerek, "Gazze'deki Filistinliler, Ürdün ve Mısır'ın ötesinde diğer ülkelere de gidebilir" dedi.

Beyaz Saray önünde protesto: Filistin satılık değil

Trump, Gazze'de etnik temizlik yapılması ve ABD'nin bu bölgeyi "sahiplenmesi" çağrısında bulunurken, Beyaz Saray'ın dışında yüzlerce protestocu "Filistin satılık değil" uyarısında bulundu.

Yüzlerce gösterici, Netanyahu'nun Beyaz Saray'a ziyaretini protesto etmek ve Trump yönetimini İsrail'e silah tedarikini durdurmaya çağırmak için Washington'da toplandı.

Hamas "gülünç ve saçma" yorumunu yaptı

Hamas yetkilisi Sami Ebu Zuhri, yaptığı açıklamada ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze Şeridi'ni ele geçirmekle ilgili sözlerinin "gülünç ve saçma" olduğunu söyledi.

Reuters'a konuşan Ebu Zuhri, “Trump'ın Gazze'yi kontrol etme arzusuyla ilgili sözleri gülünç ve saçma. Bu tür fikirler bölgedeki gerilimi ateşleyebilir.” dedi.

İsrail hükümeti durumdan memnun

İsrail'in Filistin topraklarını ilhak etmesi gerektiğini savunan aşırı sağcı maliye bakanı Bezalel Smotrich, Trump'ın önerisinden memnun görünüyor.

Trump'ın açıklamalarından sonra bir sosyal medya paylaşımında, kendisine ne için teşekkür ettiğini belirtmeden İbranice olarak başkana teşekkür ederek "Daha da iyi ve daha da iyi" dedi.

Smotrich, İsrail ve Amerikan bayrakları koyduğu paylaşımında İngilizce olarak, "Birlikte dünyayı yeniden harika yapacağız" ifadelerini kullandı.

"Dünya liderleri saygı duymalı"

Filistin'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Riyad Mansur ise, "Dünya liderleri Filistinlilerin Gazze'de kalma isteğine saygı duymalı" açıklamasını yaptı.

Suudi Arabistan: Filistin konusunda duruşumuz net

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı, Trump'ın açıklamalarına doğrudan atıfta bulunmayan bir açıklama yayınladı.

Suudi Arabistan, "Gazze konusundaki pozisyonumuz son derece net ve açıktır, hiçbir koşulda yoruma açık değildir. İsrail ile ilişkiler Filistin Devleti kurulmadan tesis edilmeyecek. Filistinliler konusundaki duruşumuz müzakere edilemez." açıklamasında bulundu.

"Trump'ın önerisi Gazze'de etnik temizlik demek"

Trump'ın skandal açıklamalarına ABD içerisinden de tepkiler yükseldi.

Demokrat senatör Chris Van Hollen, Trump'ın önerisini "başka bir adla etnik temizlik" olarak niteledi.

Eski bir Cumhuriyetçi kongre üyesi olan ve ailesi Filistin kökenli olan Justin Amash da Trump'ın önerisini etnik temizliğe benzeterek, "Eğer Filistinlileri Gazze'den zorla çıkarmak için asker konuşlandırılırsa, o zaman ABD sadece başka bir pervasız işgale saplanmakla kalmayacak, aynı zamanda etnik temizlikten de suçlu bulunacaktır." dedi